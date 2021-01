Rimborso spese per strutture per anziani e disabili

La Regione ha prorogato al 31 gennaio il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 22/20, a rimborso delle spese, sostenute fino al 31 dicembre 2020 e connesse con le prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali per anziani e disabili, a seguito dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2.

Pertanto, gli interessati enti gestori delle strutture residenziali per anziani e disabili, ancorché abbiano già presentato domanda entro il 30.11.2020, devono compilare una nuova richiesta, esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo, corredato dai seguenti modelli:

• Schema modello domanda: istanza di contributo che va debitamente compilata e sottoscritta.

Deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente gestore della struttura o da un suo delegato (in questo caso va allegata la delega).

• Autocertificazione soggetti terzi: nel caso in cui le spese, per le quali si chiede il contributo, siano state sostenute da soggetti terzi, il richiedente dovrà indicarne i dati anagrafici nell’apposita tabella dello schema modello domanda e far compilare il modulo “autocertificazione soggetti terzi”.



• Rendiconto dei costi sostenuti: il file Excel presenta una tabella con diverse informazioni da compilare; le colonne denominate “Categoria di spesa” e “Causale/Descrizione” devono essere compilate scegliendo una delle descrizioni inserite nel menù a tendina preimpostato. Se la causale del documento giustificativo di spesa posto a rendiconto non rientrasse nelle opzioni previste, va scelta la dicitura “altro”, indicando nella corrispondente casella “Note” la causale.

Le istanze di contributo dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021 all’indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it e dovranno obbligatoriamente contenere i moduli sopra descritti debitamente compilati e sottoscritti. Il “Rendiconto dei costi sostenuti” va inviato anche in formato Excel.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile scrivere una mail a segreteria@welfare.fvg.it o telefonare ai numeri 0432 933142 o 0432 933131 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ogni giorno.