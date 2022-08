Rinnovate per le convenzioni con i consultori familiari privati

Sono in fase di rinnovo le convenzioni tra AsuFc e i consultori familiari privati accreditati presenti sul territorio. Istituti ancor prima della Legge 405/75 e mantenuti in essere fino al giorno d’oggi, i consultori familiari privati hanno come 'mission' quella di contribuire al benessere individuale e relazionale di persone, coppie e famiglie allo scopo di intervenire in sostegno e a tutela della salute della famiglia o del singolo individuo. Operano in complementarietà con i nove consultori familiari pubblici e forniscono servizi in convenzione, a pagamento o gratuiti.

I servizi offerti riguardano: assistenza psicologica e sociale; sostegno psicologico dell'individuo e della coppia (o del nucleo familiare); servizi di tutela e sostegno alle donne; prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso; visite mediche ginecologiche; consulenza professionale per contraccezione e fertilità; consulenza per l'interruzione volontaria di gravidanza.

Nel territorio dell’AsuFc operano tre consultori familiare privati: AIED, Consultorio Familiare Udinese e Consultorio Familiare Friuli.

Nella convenzione in fase di rinnovo con il consultorio Friuli per l’anno 2022 il consultorio Friuli è autorizzato ad avviare il progetto di sostegno psicologico per adolescenti denominato “Accompagnamento lungo per adolescenti” con le seguenti finalità: accompagnamento di crescita dell’adolescente che necessiti di un percorso lungo di sostegno psicologico e socio-relazionale verso la maturità, migliorando il benessere intrapsichico, interpersonale (relazioni familiari) e la socialità; prevenzione degli insuccessi scolastici dell’adolescente.

“Un altro importante tassello nell’integrazione AsuFc -realtà territoriali e una collaborazione fondamentale tra enti pubblici e privati” conclude il Direttore Generale, Denis Caporale.