Rinnovato lo sportello psicologico al Belforte di Monfalcone

Visti i lusinghieri risultati ottenuti e il riscontro positivo rilevato dagli utenti, è stato rinnovato anche per l'anno 2021 il progetto “Persone al centro” al centro commerciale Belforte di Monfalcone, uno sportello di supporto psicologico completamente gratuito ed esclusivo. “Durante il 2020 – afferma Marco Piscicelli, direttore del Belforte, unico centro commerciale del Nord Est a proporre tale servizio di supporto psicologico al pubblico – sono state quasi 200 le persone che hanno contattato i numeri dei nostri psicologi e di esse 118 hanno avviato e concluso il percorso proposto”.



Il 28% degli utenti ha usufruito di un percorso di Sostegno Psicologico e Riabilitazione Cognitiva, il 56,8%% ha ricevuto un servizio di Consulenza Psicologica e il 15,2% ha usufruito di un percorso di gruppo, durante il periodo in cui esso era consentito. Dal questionario di gradimento consegnato alle persone che hanno concluso il proprio percorso, è emerso che le aspettative nei confronti del servizio offerto sono state molto o del tutto soddisfatte: sono state particolarmente apprezzate l'adeguatezza del luogo, il rispetto per la privacy (garantito da un ingresso dedicato), il comfort degli spazi; la professionalità, cortesia, disponibilità e chiarezza del linguaggio dei professionisti valutate in modo molto positivo.



“Abbiamo avuto conferme di quanto il servizio sia stato utile, soprattutto in tempi sospesi e incerti come questi”, afferma il direttore del centro commerciale, “e di come sia stata valutata con favore anche la facilità di accesso: possiamo senza dubbio dire, che i nostri obiettivi siano stati raggiunti e di conseguenza per il 2021 lo sportello non è solo confermato, ma anche implementato – diverse persone erano in lista d'attesa – perché risponde in modo efficace a un bisogno assolutamente attuale visto il periodo emergenziale in corso”. Confermati naturalmente anche i professionisti ai quali è affidato il servizio, Miriam Sugamosto e Lorenzo Zancolich, raggiungibili rispettivamente ai numeri 371 4540314 e 340 3773615, per avere informazioni o prenotare un appuntamento (contatti e modalità che si trovano anche sul sito granshoppingbelforte.it). Il servizio è attivo il martedì dalle 9.30 alle 11, il giovedì dalle 9.30 alle 11.30, il sabato dalla 10 alle 13.30. A seconda delle proprie esigenze si può optare per il servizio di Consulenza psicologica, Sostegno psicologico, Gestione dello stress, Potenziamento e riabilitazione meta cognitiva, Gestione dell’ansia.“Lo scopo delle sportello - affermano Sugamosto e Zancolich- è quello di promuovere il benessere psicologico e far conoscere la figura dello psicologo al di fuori di un consultorio o di un ambulatorio, ma andando direttamente incontro agli utenti”.