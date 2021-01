Rinnovo dell’accordo per Progetto 'La forza e il Sorriso'

Asugi ha approvato tramite decreto il rinnovo per un anno dell’accordo per la realizzazione del Progetto “la Forza e il Sorriso” con l’Associazione La Forza e il Sorriso L.G.F.B. Italia Onlus.



Il Progetto “La forza e il sorriso” nasce in Italia nel 2006 con l’obiettivo di supportare le donne che stanno affrontando una terapia antitumorale. Il progetto ha lo scopo di aiutarle ad affrontare la malattia, attraverso l’organizzazione di laboratori di bellezza, che prevedono anche un’azione di sostegno psicologico di gruppo. Durante gli incontri, condotti da un esperto visagista, partecipano in media da sei a otto donne: le partecipanti imparano a ridisegnare i tratti del viso, a valorizzare il proprio aspetto, per ritrovarsi nuovamente a loro agio con il proprio corpo.



Per l’area giuliana di Asugi i referenti aziendali del progetto sono la dott.ssa Alessandra Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Oncologia dell’Ospedale Maggiore, la dott.ssa Luisa Dudine, Dirigente psicologo di Asugi e la dott.ssa Rita Ceccherini, Direttore della S.S.D. Oncologia Senologica e dell’Apparato Riproduttivo Femminile, mentre per l’area isontina è stata individuata come referente la sig.ra Roberta Fontana, della S.C. Oncologia – P.O. Gorizia-Monfalcone.