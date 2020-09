Riparte il servizio medico a Sarone di Caneva

Riparte il servizio del medico di base nella frazione di Sarone, in comune di Caneva, dopo il pensionamento del medico Angelo Lucchese, che ha prestato servizio per circa trent'anni. I tecnici comunali hanno seguito le procedure burocratiche approvando anche una convenzione con l'Asfo per l'utilizzo dei locali, da adibire ad ambulatorio, di proprietà del Comune di Caneva e concessi all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) in comodato d'uso gratuito e ubicati in via Angeli a Sarone.

I locali hanno richiesto lavori per adeguamenti strutturali e impiantistici, elettrici e di climatizzazione, per renderli idonei ad ospitare la struttura del medico di medicina generale.

I medici che hanno dato la disponibilità a svolgere attività ambulatoriale a Sarone, sono Giovanna Cirelli, Demetrio Adore e Massimo Da Re che saranno a disposizione dei 1.500 residenti, in tre giorni diversi della settimana: lunedì Cirelli (nella fascia oraria 15 17.30), martedì Da Re (15.30 18) e venerdì Adore (9 11.30).