Dopo la riunione di inizio anno del consiglio direttivo, riparte l’attività della 50&Più Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Prima informazioni per i soci (2mila 900 soci in tutta la provincia), fa sapere il presidente Guido De Michielis, è l’attivazione di intese nel settore della salute.

Gli iscritti si vedranno scontare del 10% i costi delle prestazioni ambulatoriali extra servizio sanitario nelle strutture Friuli Coram e New Coram. Sarà invece del 35% lo sconto per l’acquisto di apparecchi acustici Maico, azienda che si è impegnata a effettuare visite gratuite ai soci della 50&Più. Significativo anche l’accordo con la Lilt, con la previsione anche in questo caso di visite gratuite nell’ambito della prevenzione.

De Michielis informa inoltre della convenzione con la Rocco ascensori per l’acquisto di impianti elevatori e del programma del primo semestre: il 29 marzo a Trieste la visita guidata alla mostra I Macchiaioli, il 20 aprile ad Aiello, il paese delle Meridiane, e poi tra maggio e giugno a Colloredo di Monte Albano, a Possagno e Asolo. E ancora gli incontri di primavera in Calabria (11-18 giugno) e la visita al prosciuttificio Wolf e al birrificio Zahre di Sauris. "Riprendiamo l’attività con grande impegno a favore dei soci – conclude De Michielis –, con la nuova guida di Marta Conti, neo direttrice, al posto del direttore pro tempore Paolo Beria che rientra nel suo ruolo di Capo area".