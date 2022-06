Ripartono i corsi per smettere di fumare

Ritorna, questa volta in presenza, l’apprezzato corso di gruppo per ‘Rompere con il fumo’, rivolto a tutti coloro che desiderano smettere di fumare attraverso un percorso che stimola le risorse personali e permette di assumere un ruolo attivo nella protezione e promozione della propria salute.

Sono previsti dieci incontri serali, di gruppo, suddivisi in tre settimane, a partire da lunedì 13 giugno. Le serate informative e di auto-mutuo-aiuto si terranno in orario serale (ore 19.30) nella sede dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale in via Pozzuolo 330 a Udine.

Si tratta di un percorso condiviso che offre la possibilità di confrontarsi con gli altri per attivare un sostegno reciproco fra chi desidera raggiungere lo stesso obiettivo. Il corso, organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze di Udine, Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo dell’AsuFc, in collaborazione con la Cooperativa Cosmo, sarà condotto da una psicologa e prevede dieci serate della durata di 90 minuti (cinque laprima settimana, tre la seconda e due la terza).

Per informazioni e iscrizioni telefoniche: 0432-806635 o 806650-51 (dalle 9 alle 17).