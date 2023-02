Ronchi, avvio d'anno nel segno del dono

Compie sempre grandi passi in avanti, nel segno della solidarietà e della partecipazione, la sezione di Ronchi dei Legionari della Fidas isontina. Il mese di gennaio, va subito detto, si è chiuso con ben 40 donazioni di sangue e plasma, 19 in più rispetto allo stesso mese del 2022.

“Voglio semplicemente dire grazie per la generosa opera dei nostri soci – sono le parole del presidente, Enzo Zuin – opera prestata con amore ed altruismo nel confronto di chi ne ha bisogno. Dobbiamo proseguire con questi numeri, essere molto attivi, perché di sangue ce n’è sempre bisogno e non possiamo sottrarci a questo grande impegno che deve essere compiuto con gioia”.

La sezione ronchese della Fidas è pronta per altre iniziative. Quella del ritorno in città dell’autoemoteca, cinque date nel corso del 2023. Un vero e proprio record per spingere alla donazione del sangue. La prima lunedì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna. I centri trasfusionali di tutta la provincia si tingeranno di rosa e promuoveranno una raccolta straordinaria di sangue dedicata al mondo femminile, invitando tutte le donne a fare un gesto d’amore donando il sangue. Quest'anno l'autoemoteca rosa, come detto, si fermerà a Ronchi dei Legionari, in viale Garibaldi, all’interno dell'area ricreativa della parrocchia di Santo Stefano.

L’invito è rivolto a tutte le donatrici ma anche a tutte quelle donne che vorrebbero avvicinarsi al mondo della donazione di sangue per la prima volta. Per farlo occorre chiamare prenotando la propria donazione al: 3664661055 Fidas isontina oppure 3271330020 sezione di Ronchi dei Legionari. Le altre date sono il 1 aprile allo stadio Lucca per i calciatori, il 22 aprile per tutti a Vermegliano, il 24 luglio alla palestra Corpo Libero di via Roma ed il 25 settembre ancora a Vermegliano. Un pensiero, in occasione dell’ultimo direttivo, è stato rivolto a Renato Sergio Sponza, Johnson per tutti, scomparso di recente.

“Un carissimo amico – ha detto ancora Zuin - un amico che tutti vorrebbero avere. Ciao Renato, sarai sempre nei nostri pensieri, non si potrà dimenticarti, come tutti quelli che ci hanno preceduto. Grazie per quanto hai dato alla famiglia dei donatori di sangue della nostra città”.

La sede ronchese della Fidas è in via delle Possessioni, nel rione di Selz ed è aperta al pubblico tutti i martedì, dalle 18 alle 19. Per maggiori informazioni e per le adesioni si può anche chiamare il numero telefonico 3271330020.