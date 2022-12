Ronchi, confronto tra Amministrazione e sindacati dei pensionati

Situazione della popolazione anziana nella città, non autosufficienza, rette nelle residenze protette. Questi ed altri ancora gli argomenti al centro, nei giorni scorsi, di un primo incontro, a Ronchi dei Legionari, tra le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, il sindaco Mauro Benvenuto e l’assessore alle politiche socioassistenziali, Elisa Sandrigo.

L’incontro, interlocutorio negli intenti, si è svolto con la piena disponibilità del primo cittadino e dell’assessore a proseguire su questa strada, per mantenere un dialogo costante, in particolar modo su quali interventi potranno essere messi in atto per migliorare le problematiche degli anziani, sia auto, sia non autosufficienti e sul sostegno alle nuove povertà, che, anche nella cittadina, sono in preoccupante aumento.

Diversi i temi trattati, primo tra tutti la situazione della residenza per anziani “Corradini”, viste le vicende che si sono susseguite questa estate in altre strutture del mandamento. Il sindaco e l’assessore hanno assicurato uno stretto monitoraggio della situazione degli ospiti e degli operatori della struttura. La cooperativa è stata richiamata più volte a garantire il numero di operatori stabilito, soprattutto oss, ed evidenziare immediatamente all’amministrazione carenze o assenze.

A tal riguardo le organizzazioni sindacali hanno posto il problema dell’elevato turnover, data la sempre maggior difficoltà a reperire operatori e, considerato che la maggior parte arriva da fuori regione, hanno messo in risalto un problema di continuità assistenziale così importante per gli ospiti, invitando la municipalità ronchese a segnalare questo problema al gestore. Benvenuto e Sandrigo hanno comunicato che, alla Corradini, sono in fase di prossima realizzazione ulteriori 4 posti letto a disposizione di pazienti dimessi dall’ospedale ed in attesa di predisporre il domicilio per il rientro a casa.

Un aiuto concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni complesse di dimissioni dopo lunghi ricoveri. Su questa questione, i rappresentanti sindacali dei pensionati hanno chiesto di capire, all’interno dei finanziamenti previsti dal bilancio cittadino, quanto si destini a sostegno delle rette degli ospiti e quanto verrà destinato nel prossimo bilancio, considerato che, sull’assistenza in generale, per mancanza di domande, il budget non è stato utilizzato del tutto. Inoltre è stato suggerito di effettuare un censimento dei cittadini al fine di conoscere quante famiglie abbiano a carico anziani non autosufficienti e quanti di essi non riescano ad utilizzare le strutture disponibili o non siano a conoscenza dei fondi disponibili.

Il sindaco e l’assessore hanno colto positivamente questa indicazione aggiungendo che, nella fase economica attuale, la possibilità di conoscere queste situazioni, potrebbe aiutare il Comune a operare al meglio per dare indicazioni corrette e assistenza alle famiglie anche impegnandosi a cercare di riavere finalmente a Ronchi dei Legionari l'infermiere di comunità. Presto, poi, sarà apetto uno sportello per aiutare i cittadini a svolgere tutte quelle pratiche che richiedono l’utilizzo del computer e, quindi, le richieste telematiche.