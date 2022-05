Ronchi dei Legionari dichiara guerra alla zanzara tigre

Ronchi dei Legionari avvia la campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre ed aumenta l'importo da destinare a questa operazione. Complessivamente, infatti, saranno impiegati oltre 11.200 euro per una serie di operazioni che interesseranno tutto il territorio cittadino, le aree verdi, le caditoie stradali, i laghetti delle Mucille e l'area del cimitero.



Sono aree a rischio gli spazi aperti pubblici e privati, contenenti rifiuti di varia natura, erbe incolte o recipienti abbandonati nei quali sono possibili raccolte di acqua piovana. E sono proprio quest’ultimi a favorire maggiormente lo sviluppo dei focolai larvali. La municipalità ronchese, che potrà integrare il piano in base alle variazioni climatiche, invita i cittadini ed gli amministratori dei condomini ad evitare l’abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana.



“È essenziale – sono le parole dell'assessore, Elena Cettul - che i cittadini evitino di creare ristagni di acqua, ad esempio limitando irrigazioni sia nei vasi, sia evitando la creazione di pozzanghere. Particolare attenzione verso il lavaggio di porzioni di strade, viottoli e marciapiedi da parte di privati che si vede praticare in estate talvolta solo per tentare di raffrescare anche solo l'asfalto. Oltre all'inutile spreco d'acqua, si crea, con queste pratiche, anche un ambiente ideale per il proliferare di zanzare. Preghiamo anche chi avesse tombini di utilizzare le apposite pastiglie antilarvali. Ridurre a zero la presenza di zanzare è impossibile, ma limitare la loro diffusione è dovere e potere di ogni cittadino”.



Il Comune interviene regolarmente negli spazi pubblici ma non può intervenire negli spazi privati se non per evenienze di portata eccezionale, quindi viene chiesta massima collaborazione e diamo anche le indicazioni ai cittadini tramite gli appositi volantini, che verranno tradotti anche in lingua slovena.