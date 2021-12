A Ronchi dei Legionari il Covid entra al palazzo municipale ed il contagio che ha colpito alcuni impiegati ha costretto la municipalità ronchese a chiudere gli sportelli dei servizi demografici ed anche la segreteria generale. In quarantena dieci persone- I servizi demografici, quelli che sono più a contatto con il pubblico, sono a disposizione, sempre previo appuntamento, solo per i servizi essenziali, ovvero per le denunce di nascita o di decesso. Una misura precauzionale che non poteva non essere presa e che tiene conto delle disposizioni ministeriali, ma anche di quella che è la responsabilità nei confronti della salute pubblica.



“La situazione è di quelle che non ammette distrazioni – sono le parole del sindaco, Livio Vecchiet – anche perchè, anche a Ronchi dei Legionari, i casi sono in terribile aumento. In queste ore ne contiamo qualcosa come 203 ed è proprio l'emergenza che, come ben si sa, ci ha fatto decidere di annullare gli eventi che si sviluppavano in questo periodo. Non possiamo abbassare la guardia. Invito ancora una volta coloro che non l'avessero ancora fatto, di sottoporsi alla vaccinazione ed anche di effettuare la terza dose. Quanto alla situazione in municipio essa è sotto controllo. Speriamo di poter riaprire al più presto e, quindi, di tornare alla normalità nel più rapido tempo possibile”.



Il Covid, sino ad oggi, ha mietuto nella cittadina 28 vittime. Gli uffici comunali di Ronchi dei Legionari sono accessibili al pubblico solo ed esclusivamente per appuntamento, telefonando o rivolgendosi agli indirizzi mail pubblicati sul sito www.comuneronchi.it.