Ronchi, nuovo servizio di pediatria in associazione

Ronchi dei Legionari potrà godere, in un prossimo futuro, di un nuovo servizio di pediatria in associazione. Una novità che permetterà ai cittadini di godere di nuove opportunità e colmare ogni tipo di carenza sin qui riscontrata.

L'AsuGi, infatti, ha accolto favorevolmente e, quindi, autorizzato, lo svolgimento dell’attività della forma associativa “pediatria in associazione” di Ronchi dei Legionari. Un'attività composta dai pediatri di libera scelta, dottoressa Francesca Carrara, dottoressa Manuela Del Santo, alla quale sono state affidate le funzioni di rappresentante delegato e dottoressa Stefania Bassanese.

Una delle tre professioniste sostituisce la pediatra Giuseppina Scornavacca, deceduta nel febbraio dello scorso anno. La forma associativa prevede un pediatra in più, che possa coprire le 12 ore (8-20) oltre a sostituire la collega in caso di assenza. Ora si dovrà decidere che forma scegliere e quelli che saranno gli spazi che verranno messi a disposizione degli utenti.

“Non posso che ritenermi soddisfatto di questa decisione – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – decisione che va incontro alle necessità della popolazione e delle famiglie.“Questa cittadina, con la sua nuova amministrazione, poi, ha tutte le carte in regola per aspirare ad essere sede della nuova casa della salute a servizio dei suoi cittadini e di quelli del suo mandamento. Ed è questa l'istanza che faremo nostra nei prossimi mesi. Auguro buon lavoro ai tre medici e mi rallegro per la loro iniziativa che, auspico, abbia il successo che si merita. La collaborazione tra medici è molto importante e va nella direzione di una sempre più alta qualità della vita delle persone”.

La forma associativa è finalizzata a erogare prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria, ma anche di assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare. Si propone, poi, di realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra pediatri di libera scelta ed altre categorie mediche.