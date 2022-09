Ronchi rafforza il polo sociale e assistenziale

L'obiettivo principale è quello del rafforzamento del polo sociale ed assistenziale realizzato al piano terra della residenza protetta per anziani con ingresso da via D'Annunzio, a Ronchi dei Legionari. Polo inaugurato nel febbraio scorso.

“Un servizio di eccellenza, il nostro – ha detto l'assessore Elisa Sandrigo - forte anche della nuova sede che, con alcune ulteriori migliorie, permetterà aree di colloquio ancora più riservate e spazi dedicati ad adulti e minori. Qui, tra le altre cose, opera in pianta stabile un assistente dedicata esclusivamente ai minori ed a quelli che sono i problemi e le gravi patologie che li attanagliano”.

La pandemia ha accentuato queste problematiche, sfociando in gravi episodi di autolesionismo che vanno trattati con delicatezza e competenza. Proprio lo spazio dedicato a questa fascia d'età è stato arredato in modo particolare, mentre l'ingresso unico da via D'Annunzio prevede anche la figura di front office capace di intercettare ogni esigenza. Nei giorni scorsi la stessa assessore Sandrigo, assieme al sindaco, Mauro Benvenuto, hanno avuto un proficuo incontro con il personale dell’Ambito: la responsabile dell'unità operativa adulti-anziani, Sabrina Fontana, la responsabile per minori e famiglia, Laura Bertozzi e le assistenti sociali comunali, Annagiulia Valenta e Giuliana Bidoli.

Sono state illustrate alla nuova amministrazione tutte le attività che l’Ambito svolge in città ed i vari progetti in essere quali dimissioni protette, l’incentivo alla vita indipendente e la ristrutturazione della stazione di posta, un centro servizio e inclusione per persone senza fissa dimora che offre sia accoglienza notturna limitata, sia pasti e dovrebbe dare anche servizi sanitari e di mediazione. In agenda anche il progetto POC (Programma operativo complememtare di azione e coesione) per la lotta alla povertà, miglioramento dell’inclusione sociale, promozione dell’uguaglianza di genere, non discriminazione e pari opportunità. Oltre a questo il servizio sociale provvede a gestire, per chi ne ha bisogno, il servizio pasti a domicilio attraverso la cooperativa Itaca e a gestire il FAP (Fondo autonomia possibile) che eroga, ad esempio, contributi per l’assistenza familiare o per l’emancipazione e l’inserimento sociale per persone con disabilità. Progetti legati al Pnrr.

Volontà dell’assessore Elisa Sandrigo è quella di rendere questi incontri un appuntamento fisso per poter essere sempre ragguagliato sull’ attività dei servizi sociali e rendere pubbliche tutte le iniziative utili per i cittadini oltre che conoscere le reali problematiche dei cittadini ronchesi.

L'ufficio servizi alla persona risponde ai numeri 0481-477227, 477204 e 477160, mentre i recapiti del servizio sociale sono 0481-477225 e 477206.