Ronchi, riapre alle visite la residenza protetta Domenico Corradini

Riapre alle visite delle famiglie, in piena sicurezza, la residenza protetta per anziani Domenico Corradini di Ronchi dei Legionari.

I 60 ospiti della struttura di via D'Annunzio potranno incontrare i loro cari in 12 punti che sono stati creati sia all'interno, sia all'esterno, consentendo in questo modo di raggiungere un clima festoso, distensivo e di tutto vantaggio per utenti e loro famiglie.

Una decisione che l'amministrazione comunale, attraverso la direzione della struttura, affidata alla dottoressa Sara Angelini, ha preso in pieno accordo con l'AsuGi. L’emergenza, alla residenza protetta Domenico Corradini, così come anche al centro Alzheimer Argo o alla De Gressi, è iniziata già il 24 febbraio 2020, con la tracciabilità del personale e con l’impiego dello stesso senza passaggi da una struttura all’altra. Quindi, l’8 marzo, la decisione di chiudere tutto, ovvero di non permettere gli ingressi di familiari, fornitori e volontari e di chiudere i centri diurni.

“E' un piccolo ritorno alla normalità – spiega l'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli – visto che tutti noi viviamo di affetti, di contatti e di relazioni. In questi lunghi mesi questa mancanza è stata motivo di sofferenza per tutti e voglio ringraziare per l'infinita pazienza gli ospiti e le loro famiglie. Un grazie va anche a chi ha permesso questo, dalla nostra segretario generale, Rita Candotto, alla direttrice Angelini, ma anche a tutti i dipendenti delle strutture protette e dell'ufficio tecnico”.

Una ripartenza che viene data dalla garanzia di un percorso non certo inventato dal nulla, ma che risponde appieno alle direttive impartite lo scorso 8 maggio dal Ministero della Salute. Da un lato c'è la garanzia di aver vaccinato, con entrambe le dosi, tutti gli ospiti, mentre dall'altro anche i visitatori dovranno certificare l'avvenuta vaccinazione, il tampone negativo nelle 48 ore precedenti l'incontro o presentare il certificato di guarigione da Covid-19, riferito a un periodo inferiore ai sei mesi che precedono la visita. All’interno della struttura, alla Corradini, così come al centro Argo, è necessario che non vi sia un eccessivo numero di visitatori in contemporanea per evitare un sovraffollamento. Proprio per questo gli accessi non possono essere liberi bensì, regolamentati e calendarizzati. Per consentire più visite in contemporanea, mantenendo la giusta sicurezza, sono stati individuati diversi spazi che, come detto, sono stati sistemati sia all'interno, sia all'esterno.

Il contatto potrà avvenire solo tra persone vaccinate. “E' il risultato di un perfetto lavoro di squadra – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – e sono grato a chi lo ha coordinato e a chi lo ha svolto con grande professionalità e senso del dovere. La nostra comunità e in particolare le fasce più sensibili anziani e ragazzi, hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo il perdurare di questo stato di emergenza”.