Ruda, concluso il servizio tamponi e vaccini

“Festeggiamo con un bilancio assolutamente positivo la conclusione del periodo di servizio tamponi e vaccini all’ex caserma Jesi di Perteole, ora sede della Protezione Civile Comunale”. Parole di soddisfazione quelle del Sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi.



Sono stati eseguiti più di 4000 tamponi e in seguito, con la modifica da centro tamponi a centro vaccinale, 4691 vaccinazioni di cui 2191 dal 8 maggio al 18 luglio 2021 e 2500 dal 2 ottobre 2021 al 25 febbraio 2022. Il servizio serviva un bacino potenziale di circa 30.000 persone.



"Tutto si è svolto in grande sicurezza e senza nessun tipo di conseguenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Alla luce di quanto è successo in questi due anni di pandemia, che adesso percepiamo con un distacco psicologico quasi lontani, immersi nell'attualità del conflitto in Ucraina, dobbiamo ricordarci che sono stati tempi duri e difficili che hanno travolto e segnato tutti noi. Un pensiero doveroso pensiero deve andare a coloro che non sono sopravvissuti.



Mi sento di dirigere un ringraziamento e complimenti a chi operosamente e con grande senso di collaborazione, ha reso possibile un piccolo miracolo nel nostro territorio che risultava scoperto dal servizio. Spero che questo esempio induca gli enti sovraordinati a pensare alle potenzialità che questo territorio può esprimere in termini di servizi, anche socio-sanitari. E faccio preciso riferimento alla disponibilità offerta dal Comune di Ruda di ospitare una Casa di comunità".Dall’amministrazione comunale di Ruda viene rivolto un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, che oltre a Ruda hanno operato dal distretto Destra Torre, dei Comuni di Aiello, San Vito al Torre, Campolongo-Tapogliano e, da fuori distretto, dei comuni Fiumicello-Villa Vicentina e Cervignano del Friuli. Si ringraziamenti sono estesi anche alla Croce Verde della Basso Friuli, agli operatori sanitari, del distretto di Cervignano, al Dott. Luciano Pletti, alla dott.ssa Silla Stel, che ha gestito tutta l'organizzazione e la fornitura vaccini e materiali ai medici di base e ai loro assistenti.Un plauso e una menzione particolare deve andare alla Dott.ssa Monica Liberale, che ha coordinato il sistema di lavoro e ne è stata promotrice assieme ai medici dott. Tiberio Gianluigi, dott. Panizzo Gianfranco, dott. Paolo Spagnul, dott. Da Ros Davide, Da Ros Dario, la dott.ssa Camilla Lenarduzzi, il Dott. Aschettino Roberto e la dott.ssa Galimberti Annamaria, il dott. Giovanni Cremasco, la dott.ssa Laura Tonelli, la dott.ssa Lisa Verbano, il dottor De Nicolellis Filippo, la dott.ssa Buongiovanni Felicia, la dott.ssa Rita Sousaniech, la dott.ssa Chiara Bibalo, la dott.ssa Margherita Londero, la dott.ssa Giovanna Venturi e il dottor Luigi Cantoni. Molti dei medici impegnati dalla prima ora sono stati riconosciuti con l'onorificenza comunale del Premio Croce di Malta.