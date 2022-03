Ruda offre un immobile per ospitare la Casa di Comunità

Con la delibera 321, lo scorso 11 marzo la Regione ha fissato le linee guida per la gestione del servizio sanitario e le modalità di assegnazione dei 34 milioni che nel 2022 andranno destinati alla creazione delle 52 case di comunità.

“Purtroppo ne emerge che questi fondi saranno destinati senza nessun coinvolgimento dei territori e in particolare della Bassa Friulana. A dicembre avevamo promosso una manifestazione d’interesse, offrendo un immobile comunale per insediare a Ruda una casa di comunità, senza però ottenere neanche una risposta alla lettera inviata”, commenta il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.

“Speriamo che chi agisce e definisce le scelte, colga le vocazioni e le esigenze dei territori. Qui abbiamo una lunga tradizione di assistenza. Con i nostri medici di base, che ringrazio, assieme ai volontari della Protezione Civile abbiamo saputo organizzare un centro tamponi e un centro vaccinale che ha servito un bacino territoriale di 30.000 abitanti. Abbiamo un infermiere di comunità da più di 20 anni, un centro sperimentale per l'autismo e le diversità cognitive, realtà sociali importanti come la Auser, sosteniamo le accoglienze dei profughi e, da maggio, aprirà anche un centro per il “dopo di noi” in base alla convenzione tra CAMPP, Ambito socioassistenziale e Comune. Di fronte di tutto, questo crediamo di aver voce in capitolo come Comune e chiediamo il dialogo con la Regione”.