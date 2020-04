Sa.Bi dona 1.500 mascherine

Un lotto di 1.500 mascherine per utilizzo medico-chirurgico è stato donato questa mattina da Sa.Bi Group, associato a Confindustria Alto Adriatico, alla Federazione Provinciale dei Medici di Famiglia.

“Riteniamo che in questo momento sia importante stare accanto a chi, in prima linea, si spende con enorme sacrificio” ha spiegato Fabio Sacilotto, presidente di Fonderia Sa.Bi di Roveredo in Piano che ha anche fatto sapere che il Gruppo ha acceso, a favore dei 235 dipendenti, una assicurazione ad hoc per eventuali problemi sanitari legati a Covid19. Il lotto è stato consegnato negli uffici della Territoriale a Fernando Agrusti, in rappresentanza della Federazione, e a Dario Trevisiol per Confindustria Alto Adriatico.