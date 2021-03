Sacile, bambini e anziani s'incontrano online

Due generazioni che s'incontrano e si sostengono a vicenda in un periodo così delicato per tutti: grazie alla tecnologia ogni venerdì mattina gli alunni dell’asilo parrocchiale Maria Bambina di Sacile salutano i 'nonni' ospiti della locale residenza protetta e del centro diurno.

Nato quasi per caso, grazie all’inventiva degli staff delle varie realtà coinvolte, nel giro di qualche settimana il progetto è diventato un appuntamento irrinunciabile per i diretti protagonisti. La videochiamata si sviluppa in una decina di minuti alla volta, con i saluti spontanei di bambini e anziani e un momento di preghiera comune.

L’intento è di non disperdere i legami integenerazionali che le misure anti-Covid rischiano di compromettere per sempre. “E’ splendido poter assistere al modo del tutto spontaneo di dialogo da una parte e dall’altra dello schermo" hanno raccontato gli operatori della scuola e della Rsa di Sacile. "Durante gli incontri virtuali siamo testimoni di una vivacità e di una gioia senza freni. Ogni volta viviamo esperienze emozionanti. Tutti, dai più piccoli ai più avanti con l’età, ci chiedono con impazienza quando attiveremo la prossima chiamata online. Il venerdì è ormai visto come un momento davvero speciale”.