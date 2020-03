Salgono a 116 i casi positivi al Coronavirus in Fvg

Salgono a 116 i casi positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dei quali 27 sono ricoverati in ospedale, tra cui sei in terapia intensiva. Si registra, inoltre, il decesso di una donna di 93 anni a Udine con diverse patologie, risultata positiva al test.

Lo rende noto la Regione, precisando - attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi - che i tamponi finora effettuati sono 1602.

Primo caso a San Daniele, come conferma il sindaco Pietro Valent, e a Moggio Udinese, dove un uomo di mezza età è risultato positivo ai tamponi per il Covid-19. Si tratta del primo contagio in Alto Friuli. La persona sta bene e si trova in quarantena domiciliare. Isolati in via precauzionale, la moglie, i famigliari e le persone che sono state in stretto contatto con il cittadino.