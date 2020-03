Salgono a 28 i casi di Coronavirus in Fvg

Salgono a 28 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con cinque nuove positività: due a Trieste e tre a Udine. Tutti sono a casa in isolamento e risultano al momento in buone condizioni di salute. Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi dalla centrale operativa della Protezione civile Fvg di Palmanova.

Al momento, dunque, in regione si contano sette casi a Trieste, di cui due ricoverati in ospedale in buone condizioni, 16 a Udine, due dei quali si trovano in ospedale, e cinque a Gorizia.