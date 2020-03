Salgono a 29 i casi di Coronavirus in Fvg

Salgono a 29 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con una nuova positività in più a Udine rispetto alle cinque segnalate questa mattina (due a Trieste e tre a Udine). Quattro persone sono ricoverate in ospedale, due a Udine e due a Trieste, mentre gli altri sono a casa in isolamento e risultano al momento in buone condizioni di salute. Lo rende noto la Regione, al termine del Comitato operativo che si è tenuto alla presenza del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia in collegamento dalla Protezione civile di Palmanova.

Le chiamate al Nue 112 in questi giorni restano stabili: sono state 1845 ieri, 2.075 mercoledì, 2.048 martedì, 2.227 lunedì. Le chiamate filtrate in merito al coronavirus sono state 331 ieri, 373 mercoledì, 292 martedì, 488 lunedì. Alla Sala operativa regionale (Sor) sono pervenute nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo circa 10mila chiamate, ovvero 750 al giorno.

Complessivamente le chiamate per coronavirus dal 22 febbraio a ieri sono state oltre 14 mila.

Al momento, dunque, in regione si contano sette casi a Trieste, di cui due ricoverati in ospedale in buone condizioni, 17 a Udine, due dei quali si trovano in ospedale, e cinque a Gorizia.

I nuovi casi segnalati questa mattina interessano il Comune di Remanzacco e, come ha confermato la diretta interessata, è risultata positiva anche la prima cittadina, Daniela Briz. “Confermo la mia positività e ho già messo al corrente i miei cittadini", spiega il sindaco di Remanzacco. "Le autorità sanitarie hanno preferito fare i tamponi a tutti e oggi abbiamo conosciuto l’esito. Ci sono altri casi positivi, tra persone che fanno parte del gruppo dell’Amministrazione. Ma la maggior parte dei tamponi, eseguiti anche ai nostri familiari, sono risultati negativi. Voglio rassicurare tutti: sto bene, ho solo un po’ di raffreddore. E anche le altre persone risultate positive stanno bene".

"Attendiamo ulteriori istruzioni dalle autorità sanitarie, ricordando, in ogni caso che siamo stati messi in quarantena già da lunedì (la misura interessa una ventina di persone, ovvero la Giunta, alcuni consiglieri e dipendenti e il segretario comunale, ndr). Nel frattempo, abbiamo deciso di chiudere il Municipio per procedere a un’ulteriore sanificazione e lunedì 9 contiamo di riaprire gli uffici. Voglio rassicurare tutti e invitarli alla calma: ne usciremo assieme”.