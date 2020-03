Salgono a 347 i casi positivi al Coronavirus in Fvg

Salgono a 347 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 46 persone rispetto all'ultima comunicazione di ieri. Si registra un decesso in più, che porta il numero complessivo di persone morte per Covid-19 a 14; restano 17 le persone clinicamente guarite.

I deceduti, tutti con pluripatologie, sono uno di Pordenone, due dell'area udinese e 11 di Trieste.

Ad aggiornare sulla situazione, con i dati rilevati alle ore 12 di oggi, è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.

Riccardi rende noto che salgono a 98 i ricoverati nei reparti di infettivologia nelle strutture ospedaliere della regione, di cui 13 in terapia intensiva. Finora sono stati effettuati 3.558 tamponi.