Salgono a 599 i positivi al Coronavirus in Fvg

Toccano quasi quota 600 i casi positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento mai registrato prima dall'inizio dell'emergenza: sono precisamente 599, 137 in più rispetto alla comunicazione di ieri.

Anche i nuovi decessi aumentano: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 36 morti per Covid-19. Sono 11 a Udine, uno a Pordenone e 24 tra Trieste e Gorizia. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (266) e in quello triestino (208); seguono il pordenonese con 97 casi e il goriziano con 28.

"In questo quadro severo - commenta Riccardi - c'è anche una notizia confortante che riguarda quattro persone dichiarate clinicamente guarite, ovvero che, secondo il protocollo del Consiglio superiore di sanità, oltre a non avere più i sintomi del Covid-19 sono risultati negativi a due test per il Coronavirus svolti consecutivamente a distanza di 24 ore uno dall'altro e a un terzo effettuato non prima di sette giorni dal primo riscontro risultato positivo. Il paziente è guarito se il Covid-19 non è più rilevabile nei fluidi corporei".

Le altre persone guarite, ma su cui non è stata registrata clinicamente l'eliminazione del virus, sono 37.

Restano in isolamento domiciliare 359 persone; quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 134 (sei in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (numero stabile da ieri).