Salgono a 93 i casi di Coronavirus in Fvg. Secondo decesso legato al Covid-19

Salgono a 93 i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.344 tamponi effettuati. 18 di queste persone sono ricoverate in ospedale (10 a Trieste e sei a Udine) di cui due si trovano in terapia intensiva a Udine. Attualmente sono in corso ulteriori 234 analisi.

Sono 36, quindi, le nuove positività accertate rispetto a ieri e registrate oggi dal Sistema sanitario regionale. Oggi, si registra anche il secondo decesso legato al Covid-19: è morto a Pordenone un 89enne, ricoverato in terapia intensiva per numerose altre patologie e poi risultato positivo al Covid-19.

Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova. Le positività sono così territorialmente suddivise: 53 i casi a Trieste, 26 quelli di Udine, 10 a Gorizia e quattro a Pordenone.

Tra i casi di positività scoperti in mattinata c’è anche quello di un’operatrice che lavora nella casa di riposo di via Gonars, a Mortegliano, dove sono accolti 90 anziani. La struttura, che già dalla scorsa settimana non era accessibile ai parenti, è stata chiusa. Sono in corso tutte le procedure da parte dell'Azienda sanitaria per mettere in sicurezza il personale e gli ospiti.

Dalla Regione, ulteriori aggiornamenti arrivano in diretta dal governatore Massimiliano Fedriga, che ha indetto una conferenza stampa assieme al prefetto Valerio Valenti, al vicegovernatore Riccardi e al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Nel corso dell'incontro, è stata ribadita la necessità di seguire le indicazioni fornite dal Decreto e dalle Autorità sanitarie e, ove non sia strettamente necessario, a rimanere a casa. Questo è l'unico modo per limitare il numero di contagi che, nei prossimi giorni, sono statisticamente destinati ad aumentare.

QUI IL LINK ALLA DIRETTA