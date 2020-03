Salgono a cinque i casi positivi al Coronavirus in Fvg

Sono cinque i casi di contagio da Coronavirus accertati in Friuli Venezia Giulia. La conferma è arrivata alle 8 di questa mattina, da una nota della Regione, nella quale si legge: "Proseguendo nell'attività clinica legata all'emergenza coronavirus, la Regione informa che sono risultati positivi al test quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità".

Nessuna delle persone contagiate è ricoverata in ospedale, si trovano tutte in isolamento a casa. Lo ha fatto sapere il Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi.

L'evoluzione della situazione in Friuli Venezia Giulia sarà al centro della riunione del Comitato operativo che si riunirà alle 9 nella sede della Protezione civile a Palmanova. Al tavolo si deciderà quali azioni mettere in campo per contenere il rischio della diffusione del contagio. Massimiliano Fedriga ha fatto sapere di non essere intenzionato a ripristinare le misure restrittive che proprio ieri, d’intesa con il Ministero della Salute, si è stabilito di sospendere.

La prima persona contagiata è un cinquantenne di Gorizia, celibe e senza figli, che vive con la madre. Dopo che i due tamponi faringei hanno dato esito positivo al contagio da Covid-19, i sanitari hanno effettuato test su altre sette persone, vicine al cinquantenne, compresa la madre. Nessuno è risultato positivo.

Il cinquantenne avrebbe contratto il Covid-19 durante una trasferta a Treviso, in occasione della quale si è recato all’ospedale Ca’ Foncello. Al momento le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il paziente è stato preso in carico dal Servizio Sanitario ma non è ricoverato in ospedale. Si trova in isolamento nella sua abitazione.

I tre casi udinesi, stando a quanto emerge dalle prime informazioni a disposizione del sindaco Pietro Fontanini, sarebbero legati a un contatto con una persona positiva arrivata dal Piemonte. Anche sul caso triestino si sta cercando di chiarire l'esatta provenienza del contagio, ma il sindaco Roberto Dipiazza rassicura la popolazione e conferma che domani tutte le attività scolastiche saranno regolarmente aperte.

Questa mattina è convocata d’urgenza la Giunta comunale di Gorizia, su iniziativa del sindaco Rodolfo Ziberna. Sarà questa l’occasione per fare il punto sulle azioni da mettere in atto in città, in sinergia con la Regione, l’Azienda sanitaria e la Prefettura. Ieri sera, poco dopo la conferma del primo contagio, Ziberna ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo, precisando di non ritenere di dover adottare misure restrittive.