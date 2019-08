Salute, qualità della vita e integrazione in un libro

Una raccolta di ricette per favorire la buona salute e l’integrazione sociale. È la mission di “Benessere. Le ricette e le bevande per stare bene e non solo”, libro realizzato dagli studenti di Fondazione Opera Sacra Famiglia e Ial Fvg, curato da Silvia Masci e Fabiola Stuto, rispettivamente psicologa e biologa della Aas 5 “Friuli Occidentale e presentato nell’auditorium del centro formativo di via de la Comina.

Il libro è nato con la duplice intenzione di favorire il dialogo e la conoscenza di diverse etnie e culture tra i ragazzi di due scuole superiori e di implementare la cultura di una “Scuola che promuove salute”, sul tema del benessere e degli stili di vita salutari, tramite relazioni costruttive tra docenti e studenti. Il progetto, attivo da cinque anni, ha voluto promuovere una sana alimentazione, ma anche uno stile di vita libero dal fumo di tabacco e dall’abuso di sostanze e di alcol, dando vita ad uno spazio di confronto, attraverso laboratori di idee e attività sui diversi temi.

Ai ragazzi coinvolti è stata data l’opportunità di partecipare a diversi laboratori: il laboratorio di ricerca sulla cultura culinaria delle varie etnie di provenienza, utilizzando come riferimento nella scelta delle ricette le “Linee guida per una sana alimentazione italiana”; il laboratorio di cucina finalizzato alla creazione di “Ricette “multietniche”, “Ricette dello chef” e “Bevande analcoliche”, come esempio dell’incontro e dell’integrazione di colori, profumi e sapori di culture diverse; il laboratorio del benessere personale e relazionale per creare le “Ricette della felicità”, scegliendo quegli “ingredienti” basilari per affrontare la vita con piacere e responsabilità; e infine il laboratorio di grafica, per la realizzazione nei vari anni di manifesti con slogan “Liberi dal fumo di tabacco”, di poster “Meno alcol è meglio”, e di “Immagini copertina di questo volume”, orientando l’attenzione sui fattori di protezione più che sui fattori di rischio.

"Questo volume – spiega Roberta Sabbion, direttore del Dipartimento delle Dipendenze della Aas 5 – rappresenta il lavoro di rete tra servizi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 di Pordenone, istituzioni scolastiche e associazioni di volontariato, a favore del benessere dei giovani. Un lavoro che nasce dall’esigenza di due istituti scolastici di gestire le problematiche sociali e relazionali degli studenti, associate ad aggressività e a comportamenti a rischio per la salute, quali dipendenza da uso di tabacco e abuso di alcol. Le problematiche riportate dagli Istituti scolastici sono state affrontate nell’ottica della prevenzione e promozione della salute, focalizzate sul potenziamento dei fattori protettivi allo star bene e non solo sui fattori di rischio. Il progetto ha così preso forma in un percorso di integrazione culturale e di promozione di stili di vita salutari nei ragazzi, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista del ben-essere più generale".

Alcuni studenti sono diventati “promotori del benessere”: dopo la formazione attuata dagli operatori sanitari attraverso tre incontri specifici, sono entrati nelle classi prime utilizzando la metodologia della peer education, per illustrare le finalità del progetto e l’importanza di adottare stili di vita sani. Ogni anno a conclusione del percorso scolastico, anche per valorizzare le diverse esperienze dei ragazzi, è stata organizzata la “Festa della salute”, in cui gli studenti delle due scuole si sono incontrati per condividere insieme saperi e sapori di culture diverse in un clima sereno e rispettoso.

Durante questo evento, dopo una iniziale riflessione sui temi della salute e del benessere e sugli argomenti svolti nei laboratori, sono state selezionate e premiate le ricette culinarie sane, le bevande analcoliche, i poster e i manifesti, le “ricette della felicità”, più in linea con i criteri proposti dai professionisti dell’Azienda sanitaria. La festa permetteva anche di degustare le ricette culinarie e le bevande analcoliche selezionate. Inoltre, alcuni ragazzi hanno rivelato a docenti e compagni di classe le loro capacità “nascoste” comunicative e relazionali. Capacità che con questo volume oggi possiamo vedere, ammirare ed eventualmente prendere spunto per continuare ad essere responsabili della propria e altrui salute.