Salute delle bambine e dei bambini, se ne parla al Burgo

Il tema dello sviluppo del bambino sarà al centro dell’incontro aperto al pubblico dal titolo “La salute delle bambine e dei bambini descritta dagli studi di coorte e dalle sorveglianze nutrizionali del Burlo: dalla ricerca alle buone pratiche” che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ircss, martedì 26 novembre dalle 14.30 alle 16.00 nell’ambito delle manifestazioni promosse per celebrare il 30° anniversario della firma della Convenzione dell’Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. Obiettivo dell’incontro è la presentazione dei principali risultati derivati dagli studi di coorte che sono attivi presso l’Istituto dal 2007 e dalle sorveglianze nutrizionali e degli stili di vita, che sono coordinate dal Burlo per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché quello di fornire una serie di indicazioni pratiche, utili a migliorare lo stato di salute dei bambini e delle bambine in relazione alle tematiche affrontate.