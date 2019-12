Salute, attenzione all'assistenza agli anziani

In occasione della giornata dedicata agli auguri per le festività natalizie, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha fatto visita alla residenza protetta La Quiete di Udine, storicamente identificata come l'istituzione geriatrica che fornisce prestazioni assistenziali, sanitarie e riabilitative altamente qualificate a persone anziane non autosufficienti, tutelando la loro salute e dignità.

Riccardi, accompagnato dal sindaco Pietro Fontanini, è stato accolto dal vicepresidente della struttura, Antonio Corrias, dal direttore Salvatore Guarnieri e dai componenti del consiglio di amministrazione, insieme ai quali ha potuto verificare la validità della struttura di accoglienza (450 ospiti) e il livello dell'assistenza prestata agli anziani, acquisendo elementi per poter sviluppare con ancora maggiore efficacia le politiche di settore.

Il vicegovernatore ha ricordato il ruolo primario attribuito all'assistenza nell'ambito della riforma sanitaria e il conseguente impegno della Regione ad assicurare il rispetto dei livelli ottimali all'interno dei centri per anziani della regione.