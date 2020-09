Salute e benessere al Trieste Fitness Festival

Sabato 12 settembre, nella cornice di Trieste Estate... d'Autunno, a partire dalle 18.30 in piazza Verdi scatta la prima edizione di Trieste Fitness, un evento dedicato al benessere a 360° organizzato dalla Delegazione Fvg Anif e che vede la partecipazione delle principali palestre triestine. L'obiettivo della manifestazione è quello d’informare gli atleti, aggiornare gli amministratori delle palestre, educare gli insegnanti alla luce del particolare contesto sanitario in atto e presentare al pubblico le attività delle singole palestre. Lo scopo è rassicurare i fruitori circa la possibile frequentazione delle strutture in piena sicurezza.

La delegazione Fvg Anif insieme alle principali palestre di Trieste ha ideato un evento che si propone di diventare un appuntamento annuale dedicato alla formazione di tutto quanto riguarda l'ambito sportivo. La formazione continua è infatti molto importante per tutto l'ambiente delle palestre, delle associazioni e delle società sportive. Per questo è nata un'associazione come Anif che aggiorna costantemente e istruisce insegnanti e titolari di palestre di tutta Italia e tiene i rapporti con le istituzioni, facendo da tramite tra l'universo sportivo e il mondo istituzionale.

L'evento prevede un susseguirsi di appuntamenti dedicati ai vari settori di riferimento con il coinvolgimento delle realtà esistenti sul territorio e che vogliono presentarsi alla cittadinanza per diffondere la sensibilizzazione sulla pratica sportiva come strumento per migliorare la propria condizione psico-fisica. Ogni palestra avrà a disposizione uno spazio per presentare al pubblico la propria attività con delle dimostrazioni. Ci sarà spazio anche per interventi di biologi nutrizionisti ed esperti di normative riguardanti le palestre e presentazioni di libri tematici, alternando momenti di coreografia e intrattenimento a momenti d’informazione e di aggiornamento per le varie realtà del territorio. Trieste, da sempre, è legata alla cultura dello sport e del benessere fisico, tanto da essere riconosciuta per molti anni come città più sportiva d'Italia. Ecco perché - spiegano gli organizzatori - un appuntamento come questo.

Condurrà la serata il giornalista Francesco Cardella. In apertura è previsto un saluto del presidente del Comitato regionale del Coni, Giorgio Brandolin, del presidente nazionale Anif, Giampaolo Duregon e delle Autorità. Sono previsti 12 interventi, due per ogni palestra, con illustrazione delle attività svolte e dimostrazioni delle seguenti discipline sportive: Breakdance, Tabata, Fitbox, Piloxing, Boxe, Judo, Pilates, Spinning, Ginnastica tradizionale e Kravmaga. Hanno confermato la presenza: California, Maxima, Hard fit, Oasi Club, NewGym e A&R. Nel corso di ogni presentazione un istruttore presenterà la singola specialità e ne descriverà i benefici, concludendo l'intervento con una mini lezione dimostrativa.

Sono previsti inoltre un intervento sugli aspetti normativi a cura di Giampiero La Torre, membro di Anif Fvg, che tratterà il tema dei voucher e di Monica Cigar. biologa nutrizionista. Infine un filmato sulla storia del fitness a Trieste dal 1959 a oggi con la partecipazione straordinaria di Salvino Mileto, primo campione italiano di cultura fisica, di Umberto Devetak e di altri campioni del passato.

La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.