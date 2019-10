Salute, fare squadra per garantire servizi migliori

"Tutti i protagonisti coinvolti nel sistema sanitario regionale - istituzioni, medici, operatori sociosanitari, infermieri e amministrativi - devono fare squadra. Sono convinto che solo lavorando bene insieme possiamo offrire ai cittadini il miglior servizio possibile". L'appello è stato lanciato oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della presentazione, nel Palazzo della Regione, del volume "Prima dell'Ordine - La Camera dei medici di Trieste" scritto da Mauro Melato ed edito dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste. Un evento dedicato alla figura dell'ex presidente dell'Ordine di Trieste, Claudio Pandullo, scomparso un anno fa.

"Faccio questo appello nei momenti in cui stiamo affrontando la riforma della governance sanitaria in regione. Un testo - ha aggiunto Fedriga - frutto di una lunga e approfondita consultazione portata avanti con grande impegno dal vicegovernatore Riccardi con tutti gli attori del settore che, per la prima volta, cerca di tenere insieme il mondo sanitario e quello sociale, attuando in maniera concreta l'integrazione sociosanitaria".

"I dati - ha sottolineato il vicegovernatore - ci dicono che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un raddoppio della popolazione assistita per le cronicità. È chiaro che l'organizzazione sanitaria debba tener conto di questi cambiamenti, offrendo i servizi necessari per garantire risposte adeguate a queste persone".

"La sanità - ha detto in conclusione in governatore - non può essere però tema di divisioni in base all'appartenenza. Senza una squadra efficiente, in grado di gestire in modo positivo una spesa che sfiora i 3 miliardi di euro, diventa un fallimento anche la migliore riforma possibile".