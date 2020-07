Salute, incontro tra Capla Fvg e Regione

La ripartenza dopo l’emergenza sanitaria parte dal confronto, dalla collaborazione e dal coinvolgimento. Il Capla Friuli Venezia Giulia, che rappresenta circa 80mila pensionati del lavoro autonomo, ha l’obiettivo di rispondere alla propria base sociale incontrando prima di tutto le istituzioni che sono il punto di riferimento per quanto riguarda sanità e assistenza.

L’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi e il presidente della terza commissione salute Ivo Moras sono stati i primi due esponenti del Governo regionale con i quali il direttivo di Capla si è misurato. Presenti tra gli altri Gianna Zamaro, direttore centrale dell’Assessorato alla salute, e Ranieri Zuttion, direttore del Servizio integrazione sociosanitaria.

Problematiche ma anche proposte alla base del confronto per conoscere le strategie che la Regione metterà in atto per rispondere ai bisogni della fascia della terza età e quindi delle persone più fragili.

Il direttivo Capla, rappresentato dal presidente Sergio Cozzarini (Pensionati Coldiretti) con Guido De Michielis (50&Più-Confcommercio) e Pierino Chiandussi (Anap-Confartigianato), ha posto sul tavolo una serie di questioni che il Covid-19 ha messo ancora più in evidenza rispetto a quanto l’associazione aveva già segnalato. Tra queste le liste di attesa, l’assistenza domiciliare e le residenze per anziani. Questi sono stati alcuni dei punti sollevati. Zone marginali e servizi di prossimità con carenze sempre più evidenti sono stati altri argomenti della discussione.

“Uno scambio di vedute – ha affermato il presidente del Capla Cozzarini - non per esprimere dissenso ma con l’obiettivo di confermare la volontà di collaborare per risolvere i problemi”.

Dello stesso avviso De Michielis e Chiandussi che hanno confermato la determinazione di impegnarsi a favore della propria base sociale per dare risposte concrete: “Lavoreremo guardando al futuro. Ma certo non staremo a guardare nel caso in cui non ci fossero risposte adeguate ai bisogni degli anziani delle nostre associazioni”.

Dal canto loro Riccardi e Moras, dopo aver illustrato la situazione del dopo emergenza, hanno spiegato quanto la Regione, sia da parte dell’assessorato alla Salute sia della terza Commissione, voglia mettere in atto con un occhio di particolare attenzione nei confronti della fascia della terza età.

Riccardi ha anche suggerito di organizzare incontri informativi su Sesamo, la piattaforma elettronica della Regione di servizi sulla salute, strumento di semplificazione per l’accesso ai servizi.

Moras ha ribadito l’attenzione al territorio: “E' da qui che ripartiamo, perché attraverso la programmazione e la gestione dei bisogni saremo più vicini ai cittadini”.

Riccardi e Moras si sono detti disponibili al dialogo e a collaborare costantemente con Capla con la finalità di trovare soluzioni che possano migliorare i servizi a favore dei cittadini e in particolare di quelli degli anziani.