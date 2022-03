Salute, maggiore confronto Stato-Regioni

Apprezzamento per gli impegni assunti dal ministro sia nel voler periodizzare l'incontro con le Regioni per valutare assieme le problematiche del territorio e trovare risposte in tempi adeguati sia nel voler evitare piani di rientro delle Regioni sulle spese sostenute per l'emergenza Covid è stato espresso dal vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi a margine dei lavori della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni riunitasi in via straordinaria con il ministro della Salute Roberto Speranza.

L'obiettivo dell'incontro era analizzare le principali criticità che interessano il sistema sanitario nazionale, a partire dalla questione economica del finanziamento dei costi sostenuti dalle Regioni per la gestione dell'emergenza pandemica e dai maggiori costi emergenti che graveranno sull'esercizio in corso. Il coordinatore della commissione Salute, Raffaele Donini, alla presenza dell'esponente del Governo, ha posto in evidenza uno dei problemi principali registrato complessivamente da tutte le amministrazioni regionali, che si riassume in una mancata copertura di costi Covid pari a circa 4 miliardi di euro.

"Nelle parole del ministro - spiega Riccardi - abbiamo colto la sua volontà di avviare un confronto periodico con le Regioni al fine di valutare assieme alcuni temi che riguardano trasversalmente tutte le amministrazioni regionali. Positiva poi la volontà di reperire altre risorse che vadano ad aggiungersi agli 1,4 miliardi già stanziati per coprire le spese covid sostenute a livello territoriale. Sui grandi temi quali la necessità di trovare personale per le strutture sanitarie, il ministro ha posto in evidenza come si stiano scontando scelte del passato; inoltre ha annunciato da un lato di aver dato avvio una serie di incontri istituzionali per affrontare il problema della scarsa disponibilità del personale e, dall'altro, che in Consiglio dei ministri verrà portata la proposta di prorogare a dicembre la scadenza dei contratti del personale assunto in via straordinaria per affrontare l'emergenza Covid".