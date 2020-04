San Giorgio di Nogaro, tre nuovi positivi in casa di riposo

Tre nuove positività al Coronavirus sono state riscontrate tra gli ospiti della casa di riposo Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro. Come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, sono tre gli anziani risultati positivi ai tamponi. Sale a 17, dunque, il numero totale dei contagiati.

Non solo notizie negative arrivano però dalla struttura. "In questo scenario complicato - spiega il presidente Ivan Franco - comunichiamo con grande gioia che tre nostri operatori hanno sconfitto la malattia e sono guariti, a dimostrazione che sconfiggere questo virus è possibile. Ringraziamo profondamente tutto il personale per l’ammirevole lavoro svolto quotidianamente. Ci rasserena sapere che in questo momento complicato i nostri anziani sono in ottime mani e ricevono tutta l’assistenza di cui hanno bisogno".