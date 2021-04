San Vito al Tagliamento: anagrafe sanitaria anche in municipio

I cittadini residenti nei Comuni afferenti al Distretto sanitario Tagliamento potranno usufruire dei servizi di anagrafe sanitaria nel proprio municipio senza doversi recare nella sede dell’ambito. La novità attivata al massimo dopo l’estate. E’ l’esito dell’incontro promosso in collaborazione nei giorni scorsi dal direttore di distretto, dott. Rosario Sisto e dal Sindaco di San Vito, on. Antonio Di Bisceglie, in municipio.



“Si tratta di un potenziamento dei servizi erogati dalla Pubblica amministrazione, ma soprattutto in questo modo potremo semplificare la vita dei cittadini, penso in particolare agli anziani, che potranno più facilmente accedere alle prestazioni cercate, trovando nel Comune l’ente con cui rapportarsi”. Così commenta l’iniziativa la Vicesindaca, nonché assessora alla salute, Federica Fogolin.



Come si diceva, i residenti potranno usufruire in futuro dell’anagrafe sanitaria, grazie ad un protocollo d’intesa che riguarderà non solo San Vito ma anche i vari Comuni afferenti il distretto sanitario. Come? Grazie a un protocollo che sarà siglato da ciascuna Amministrazione comunale con l’Azienda sanitaria Friuli occidentale, attraverso il distretto. Gli utenti, a partire dai soggetti fragili, avranno così a disposizione un’ulteriore sede per tali servizi, oltre al Distretto Tagliamento, limitando eventuali disagi di code e attese.



Il primo passo in questa direzione è stato compiuto, come sopra riferito, a inizio settimana quando si sono incontrati Sindaci e assessori dei Comuni che fanno parte del Distretto (San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena). Nell’occasione, le Amministrazioni comunali si sono rese disponibili ad accogliere nei municipi di appartenenza lo Sportello di anagrafe sanitaria, coinvolgendo i propri servizi.Tale iniziativa vedrà ora il passaggio nelle rispettive Giunte comunali, che dovranno esprimere la loro manifestazioni di interesse e gli stessi uffici di riferimento per le verifiche del caso. L’obiettivo è di arrivare in tempi brevi al via libera al Distretto Tagliamento che dovrà poi richiedere l’estensione delle funzioni di anagrafe sanitaria all’Asfo. Una volta ricevuto l’ok, il singolo Comune e l’Azienda sanitaria procederanno alla firma di una apposita convenzione. Dopo il periodo di formazione del personale comunale preposto, il servizio sarà realtà: si ipotizza al massimo dopo l’estate.Questa estensione del servizio nasce da quanto emerso nel corso del periodo pandemico e cioè quanto sia fondamentale garantire ai cittadini l’accesso in sicurezza ai servizi tramite l’utilizzo di mezzi informatici o tramite la diffusione di sportelli che permettano di accedere senza creare assembramenti; in tal senso è stato ritenuto opportuno dai Comuni del territorio agevolare l’istituzione di servizi accessibili e aggiuntivi ai normali metodi di erogazione, nell’ottica di una visione in cui è la Pubblica amministrazione e in particolare l’Ente Locale- l’istituzione a più stretto contatto con i cittadini- va incontro al cittadino.Cosa cambierà per il cittadino? Presentando i documenti direttamente nel municipio di residenza, sarà possibile procedere con la scelta, il cambio o la revoca del medico di medicina generale o del pediatra; avere il rilascio delle esenzioni ticket per invalidità o/e patologie; avere il rilascio della tessera sanitaria. “Un modo - spiega il Sindaco Antonio Di Bisceglie - per fornire un aiuto concreto alla popolazione residente al fine di ottenere in tempi giusti i servizi richiesti”.Per il Comune di San Vito, le pratiche saranno gestite dall’Ufficio Anagrafe comunale. L’Asfo fornirà alla persona incaricata del nuovo servizio in municipio un software collegato con il servizio informatico aziendale, spiegandone le modalità di utilizzo e i servizi erogabili.A San Vito, nel solco di maggiore condivisione di tale iniziativa, l’Amministrazione comunale ha disposto una mozione a firma dei capigruppo di maggioranza che illustra lo Sportello di anagrafe sanitaria in modo da coinvolgere in Consiglio comunale nella seduta prossima del 29 aprile.