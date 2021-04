San Vito al Tagliamento, in via Codizze la postazione per l’elisoccorso diurno

Vertice a San Vito al Tagliamento per definire le aree per poter svolgere in sicurezza il servizio di elisoccorso. L’incontro si è svolto questa mattina, giovedì 29 aprile 2021, in modalità video conferenza nel rispetto delle norme anticovid, tra il Responsabile dell’Elisoccorso regionale FVG, Davide Durì, il responsabile tecnico di Elifriulia, Ivan Zuliani, e per l’Amministrazione sanvitese il Sindaco Antonio Di Bisceglie, il responsabile settore Edilizia, Mauro Galante, il comandante della Polizia locale, Achille Lezi, il responsabile ufficio manutenzioni, arch. Luigi Petracco.



Al centro dell’incontro la definizione dell’area da dedicare a zona di atterraggio, sosta e ripartenza dell’elisoccorso in fase diurna. “C’era una certa urgenza nello stabilire l’area da destinare, in fase diurna, per l’elisoccorso ed è stato sancito - ha spiegato al termine della riunione, il Sindaco Di Bisceglie - di confermare l’area già utilizzata e cioè quella di via Codizze”. La novità è che in queste ore è stata emessa una apposita ordinanza comunale che fa divieto di sosta 0-24 ore nel sito in questione, collocata al termine di via Codizze, e che la zona d’atterraggio sarà delimitata per evitare “sorprese”, con la disposizione che in caso di contravvenzione all’ordinanza ci sarà la rimozione forzata del veicolo.



“Al contempo - prosegue il Sindaco - si è parlato dell’individuazione dell’area per l’elisoccorso in azione in fase notturna. Su questo aspetto si è stabilito di rinviare a un successivo confronto. Infatti, stiamo valutando quale sito migliore, e sicuro, è da proporre al servizio di elisoccorso regionale, anche alla luce delle modifiche normative intervenute”. Si ricorda che l’attivazione del servizio di elisoccorso notturno è operativo in Friuli Venezia Giulia dal primo febbraio 2018, a seguito della attivazione nel comprensorio dell’Aeronautica militare di Campoformido della prima base per Servizio medico di emergenza con elicotteri (Helicopter Emergency Medical Service - Hems) autorizzata in Italia secondo i criteri del nuovo regolamento dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).Il Sindaco ha ribadito durante l’incontro che “l’obiettivo è individuare una elisuperficie con tutti i crismi, non troppo distante dall’ospedale, così da migliorare la capacità di rispondere alle emergenze. Da qui gli ulteriori approfondimenti necessari, dal punto di vista tecnico e funzionale, per poter meglio rispondere ai bisogni e alle urgenze, considerando che abbiamo uno dei presidi ospedalieri più importanti”. Il Sindaco ha aggiunto che punta a una “elisuperficie ecologica”, così da evitare la cementificazione.