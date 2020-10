San Vito, al via la campagna per promuovere la vaccinazione antinfluenzale

“Cari concittadini, VACCINATEVI!”. Così il Sindaco Antonio Di Bisceglie invita ad aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale consigliata dalle autorità sanitarie. Ciò a poco tempo di distanza dall’avvio della campagna nazionale di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Un invito accompagnato dal buon esempio, visto che lo stesso Sindaco si è recato dal proprio medico di medicina generale per sottoporsi al vaccino.



Parte da questo esempio concreto l’appello alla vaccinazione contro la consueta influenza invernale da parte dell’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento. Aderendo così alla cortese richiesta di collaborazione sollecitata dal Distretto sanitario del Tagliamento. Con l’avvicinarsi dell’autunno, infatti, si fa più concreta la diffusione di virus influenzali diversi dal Covid-19, ma che con esso hanno in comune alcuni sintomi. “E’ importante quindi cercare di limitare al massimo la diffusione dell’influenza stagionale vaccinandosi per tempo - interviene la Vicesindaca, Federica Fogolin -. Sottolineiamo che vaccinarsi contro l’influenza è un’azione di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri: anche la comune influenza infatti può provocare complicazioni che nei soggetti più anziani e fragili possono essere anche gravi”.



Quest’anno la necessità della vaccinazione antinfluenzale rientra pure tra le misure di contenimento del Covid-19 e in ragione di ciò va svolta ogni azione per favorire la suddetta vaccinazione.“Proprio perché molti sintomi dell’influenza sono sovrapponibili a quelli del Covid - spiega il Direttore del Distretto del Tagliamento, Rosario Sisto -, avere meno persone con l’influenza facilita la diagnosi differenziale da parte dei medici e contribuisce a non intasare il Pronto soccorso e i reparti ospedalieri. Ricordiamo che il vaccino è gratuito per numerose categorie professionali e per le persone sopra i 60 anni (gli anni scorsi era per le persone sopra i 65 anni) e per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e di età superiore se affetti da patologie a rischio”.Il vaccino è disponibile e viene somministrato dai medici di medicina generale, nelle sedi dei pediatri e nelle sedi vaccinali dei distretti sanitari. Per agevolare ancora la diffusione della campagna contro l’influenza, il Comune ha deciso di introdurre una novità importante. “Siamo anche pronti a mettere a disposizione spazi propri del Comune - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - presenti su tutto il territorio comunale qualora richiesti ritenuti utili per consentire di agevolare la vaccinazione. Il tutto in stretta collaborazione con il Distretto del Tagliamento e i medici di medicina generale”.