San Vito, Consiglio comunale unanime sull’ospedale

Voto unanime da parte del Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento nel chiedere ai vertici dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di procedere con urgenza alle assunzioni di medici, infermieri e operatori socio-sanitari. E’ uno dei punti principali della mozione portata in Auditorium Zotti, sede del primo consiglio in presenza.

Tra i punti all’ordine del giorno una mozione sottoscritta dai capigruppo delle forze di maggioranza (ovvero i consiglieri Donatella Piazza, David Quarin, Riccardo Segatti) più la capogruppo Valentina Pegorer.

Nel documento si tratteggia l’attuale situazione della sanità provinciale, attanagliata da problematiche relative alla carenza di personale che “compromettono il diritto alla salute, la sicurezza dei cittadini e degli operatori”. A pesare in un quadro già sotto pressione, negli ultimi 16 mesi l’emergenza sanitaria Covid-19 che ha acuito i problemi e aggravato la situazione socio-sanitaria. La gestione della pandemia ha duramente colpito anche la realtà del Sanvitese imponendo turni massacranti agli operatori a causa della carenza di organico. Forte l’impegno profuso dagli operatori anche per garantire la copertura vaccinale alla popolazione, determinando spesso rinunce da parte di essi al riposo settimanale o a protrarre il servizio dopo aver svolto il proprio orario di lavoro.

Nella mozione si fa riferimento al fatto che “ci stiamo avvicinando al periodo estivo e ad una ulteriore riduzione di personale per consentire il godimento delle ferie estive e permettere il recupero psico-fisico degli operatori dopo il lungo ed impegnativo periodo Covid, accompagnandosi ciò alla chiusura di servizi o al loro ridimensionamento".

In questo contesto generale, il documento guarda con “preoccupazione somma” alle decisioni assunte dall’AsFO che “non pongono il cittadino al centro di una programmazione sanitaria sicura ed efficiente, ma hanno determinato e determinano disservizi e criticità. Infatti, la scelta dell’AsFO di non coprire i posti vacanti soprattutto nel Sanvitese, comporta un indebolimento della funzione ospedaliera e territoriale, con conseguenti restrizioni nei confronti delle esigenze dei cittadini”.

Non solo. I provvedimenti organizzativi e gestionali dell’AsFO si ripercuotono inevitabilmente nelle attività socio-sanitarie destinate ai cittadini che si vedono costretti ad attendere mesi per le richieste con la dilatazione delle già lunghe liste di attesa. Tutto questo mentre l’Azienda sanitaria Pordenonese registra un risultato economico della gestione sanitaria del 2020 pari a un utile di esercizio di oltre 9 milioni di euro.

onsiderato che “un utile di servizio così elevato non può essere considerato sinonimo di buona gestione ed utilizzo pieno delle risorse economiche, ma rappresenta un inadeguato impiego delle stesse con conseguente riduzione degli obiettivi di salute”, il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento si impegna “a promuovere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito, per ribadire la richiesta alla Direzione aziendale di procedere con urgenza alle assunzioni degli operatori mancanti del comparto e della dirigenza (192) rispetto a quelli previsti dal PAL (Piano attuativo locale)”. Degli operatori mancanti, una quarantina tra medici, infermiere e operatori socio sanitari riguardano la sanità sanvitese.

Il Consiglio così sollecita i vertici AsFO “affinchè vengano assegnati gli operatori indispensabili per permettere di dare una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini, sempre più esasperati per la mancata erogazione delle prestazioni”. Si chiede che le risorse economiche vengano reinvestite nelle strutture pubbliche locali, sia ospedaliere che territoriali, al fine di risolvere situazioni gravose e pesanti, garantendo l’erogazione dei LEA (Livelli essenziali di assistenza).

Non ultimo, per la sanità locale il Consiglio impegna la Giunta regionale “a destinare l’avanzo della gestione 2020 dell’AsFO per i seguenti interventi: dotare la struttura sanitaria ospedaliera e distrettuale anche Sanvitese di attrezzature tecnologiche più adeguate e avanzate; finanziare i progetti di ristrutturazione conseguenti a una rivisitazione degli attuali lavori in corso della struttura sanitaria ospedaliera e distrettuale conseguenti ai bisogni post-covid; assumere con urgenza gli operatori mancanti del comparto e della dirigenza in rapporto a quanto previsto dal PAL”. Il documento sarà inviato ai Comuni del Sanvitese e alla Giunta Fedriga.

Per il Sindaco Antonio Di Bisceglie “si tratta di un atto importante che va nella direzione della tutela degli operatori ospedalieri, del distretto e soprattutto degli utenti e pazienti, per quel diritto alla salute, sacrosanto, che non deve mai venire meno, ma anzi deve essere salvaguardato e rafforzato anche alla luce dell’emergenza sanitaria”.