San Vito, entro ottobre sarà nominato il responsabile di Pediatria

"Entro fine mese, una volta terminate le relative procedure, sarà nominato il professionista che ricoprirà l'incarico di facente funzione di direttore della Struttura complessa di Pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento. Per la stessa struttura è stata inoltre già avviata a settembre la procedura per l'assunzione di quattro dirigenti pediatri a tempo indeterminato e per accelerare il reclutamento è stato contestualmente indetto un avviso d'assunzione a tempo determinato per il quale ci sono dieci candidati".

Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sottolineando anche che "per sopperire alla carenza di medici specialisti dell'Ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di San Vito l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha espletato un avviso di mobilità già a marzo 2020 per tre posti di dirigente, che non ha però dato esito positivo. In seguito è stato espletato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici di Ostetricia che ha permesso la definizione di una graduatoria di soli sette medici in formazione specialistica. Al momento hanno accettato solamente due professionisti che potranno entrare in servizio solo al conseguimento della specializzazione, ovvero a novembre 2020. L'Azienda ha inoltre attivato una procedura di mobilità in entrata, che scade il 31 di ottobre".

Riccardi ha infine spiegato che "nel periodo di emergenza Covid l'Asfo ha attivato tre incarichi liberi professionali per coprire il debito orario di un dirigente. Inoltre, nell'immediatezza, l'Azienda ha adottato una soluzione transitoria con la partecipazione di tutti i dirigenti in servizio alla copertura dei turni di guardia notturni e festivi di San Vito".