San Vito in campo per la vaccinazione

“Guardare oltre la pandemia, uscendo dal tunnel in cui siamo finiti da oltre un anno. Obiettivo è quello di tornare a sentirci di nuovo liberi, di poterci abbracciare, incontrarci senza particolari limitazioni. Poter partecipare a un concerto senza timori, ricominciare a viaggiare senza dovere imparare un vademecum di regole. Insomma sognare di nuovo il futuro da poter attuare. Praticare la resilienza! L’arma vincente per raggiungere tutto questo, che può dare speranza a tutti, è il vaccino”. Ne è fermamente convinto il Sindaco Antonio Di Bisceglie che rilancia con una iniziativa intesa a promuovere il prosieguo delle vaccinazioni condivisa, promossa e sostenuta dalla Giunta comunale. Come? Attraverso una nuova, forte, capillare campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi contro il Coronavirus, per il proprio bene e quello altrui.

“Con convinzione affermiamo che bisogna vaccinarsi contro il Covid-19” ha sottolineato il Sindaco, commentando l’iniziativa che partirà a breve chiamando in causa amministratori, cittadini e personalità intenzionati a sostenere tale obbligo morale, sanitario e sociale.

Tutto questo a fronte di una attività che procede al centro vaccinazioni di Ligugnana dove finora sono state inoculate oltre 40 mila dosi. Eppure la situazione non è tranquilla perché il vero obiettivo è convincere gli indecisi e i cosiddetti no vax; inoltre, spiegare alle persone a farsi inoculare anche la seconda dose. Da qui il moltiplicarsi degli appelli affinché chi ha vorrebbe non vaccinarsi, si sforzi di comprendere che è un bene per la propria salute e quella delle altre persone intorno a sé e per la comunità. Tutto questo anche alla luce della notizia rimbalzata dai mezzi di comunicazione nelle scorse ore e cioè che una operatrice socio sanitaria dell’Hospice di San Vito al Tagliamento avrebbe rifiutato per la seconda volta il vaccino non presentandosi all’appuntamento che le era stato fissato dall’Azienda sanitaria.

Dura la presa di posizione in merito da parte del Sindaco Di Bisceglie: “Esprimo la più ferma indignazione! Non è possibile che avvenga tutto ciò, che un operatore sanitario continui a rifiutarsi di vaccinarsi e continui a lavorare in ospedale. E’ chiara la necessità e l’urgenza di provvedimenti che mettano al centro la tutela della salute dei pazienti”. Il Sindaco poi illustra come “si sia in una fase cruciale della campagna vaccinazioni. Sul tema, la Giunta comunale si è riunita e ne ha parlato arrivando appunto alla decisione di lanciare una nuova campagna di informazione pro vaccinazioni, che segue quella avviata nei mesi scorsi per l’avvio, affinchè la nostra cittadina possa raggiungere quanto prima l’immunità di gregge”.

Di Bisceglie spiega che la campagna pro vaccinazioni si baserà innanzitutto sul pieno coinvolgimento delle comunità locali e su tre aspetti: la capillarità con l’invito a tutti a vaccinarsi; la forte realizzazione di forme di promozione della vaccinazione; l’impiego di testimonial locali vaccinati.

“Il tutto in sinergia con gli organismi sanitari e il Centro vaccinazioni di Ligugnana. Tra le ipotesi quella di chiedere all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale la possibilità, se necessario, di allungare il numero di giornate - oggi tre - dedicate all’inoculazione di vaccinazioni. La partita che stiamo affrontando è fondamentale: più ci vacciniamo tutti e meglio staremo tutti. E’ chiaro che la vinciamo solo assieme. Questo nell’ottica decisiva della salute bene comune”.