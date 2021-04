San Vito in prima linea contro il Covid

Prosegue senza sosta la lotta al virus grazie alla campagna vaccinazioni in corso in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e che vede in prima linea impegnata in uno sforzo significativo la stessa San Vito al Tagliamento attraverso il Centro vaccinazioni allestito al Palazzetto dello sport di Ligugnana e il Punto per l’esecuzione dei tamponi a Savorgnano.

Dopo che l’Amministrazione comunale, in stretta sinergia con il Distretto sanitario Tagliamento, ha messo a disposizione dell’Usca (è l’Unità speciale di continuità assistenziale) i locali dell’ex scuola elementare di Gleris, essa dallo scorso dicembre è entrato nella piena operatività contribuendo alla lotta al virus. Sono spazi utili anche quelli ugualmente messi a disposizione dall’Amministrazione comunale a Savorgnano alle scuole elementari per il Punto per l’esecuzione dei tamponi che si svolge in modalità drive-in: personale dell’AsFO effettua i tamponi molecolari, semplificando così gli spostamenti dell’utenza. A fare il punto è la Vicesindaca Federica Fogolin: “Secondo i dati forniti dal Direttore del Distretto sanitario Tagliamento, dott. Rosario Sisto, sono stati eseguiti ad oggi 3.233 tamponi: un numero importante che conferma il ruolo centrale di San Vito nella sanità del territorio”.

Ci sono novità sui siti destinati alle vaccinazioni anti Covid: l’attività che si effettuava al Distretto di piazzale Linteris è stata trasferita al Palazzetto dello sport di Ligugnana su decisione dell’AsFO, in seguito all’avvio del Centro per le vaccinazioni di massa. Le vaccinazioni anti Covid da metà febbraio si eseguivano a giorni prestabiliti negli ambulatori vaccinali, al secondo piano dell’edificio distrettuale, ma a livello logistico non era una soluzione né adeguata né appropriata per gli spazi di attesa limitati e angusti e ciò fu subito denunciato dall’Amministrazione comunale. Ecco che con l’avvio delle vaccinazioni al palazzetto - inaugurato poco prima di Pasqua con le prime 800 vaccinazioni grazie alle 8 linee - l’AsFO l’ha ritenuto il sito ottimale, grazie anche alle numerose e ampie gradinate, e così le vaccinazioni sono state concentrate solo in un punto, al Palazzetto dello sport. Infatti, chi prenota la vaccinazione, viene oggi indirizzato dal Cup o dalla farmacia al Centro vaccinazioni.

“A livello organizzativo al Centro vaccinazioni - conferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - i soggetti coinvolti negli ambiti di competenza hanno funzionato bene, coniugando efficienza ed efficacia, con modalità coordinate e celeri”. Tutta la logistica esterna è a carico del Comune che si è così dotata di un piano di sicurezza, mentre all’interno del palazzetto se ne occupa personale dell’AsFO.

“Un plauso in particolare - aggiunge la Vicesindaca - ai volontari della squadra della Protezione civile di San Vito e al gruppo Alpini di San Vito (gli Alpini di Savorgnano sono già impegnati nella sorveglianza al centro tamponi attivo nella frazione) per il loro l’impegno”. Per quanto riguarda i dati, dall’avvio dell’attività ad oggi si sfiorano le 7 mila dosi relative alla prima somministrazione e sono oltre 800 le seconde dosi.

Da circa un mese la farmacia comunale offre agli utenti la possibilità di accedere al servizio di test antigenico rapido per la sorveglianza Covid-19 che viene eseguito da personale sanitario qualificato. “Allo stato attuale - fa il punto Fogolin - sono stati eseguiti 114 tamponi”. I test vengono eseguiti dalle 14 alle 18, nelle giornate di martedì e giovedì. Si eseguono solo su prenotazione contattando il numero 333 6131648, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (dalle 9.30 alle 11). Per consentire di eseguire l’operazione, è stato allestito uno spazio all’esterno della farmacia comunale con gazebo che permette di eseguire il test in assoluta sicurezza. Si ricorda che per effettuare il test è richiesto di non presentare sintomi né essere stati in contatto con un positivo nelle 48 ore precedenti all’appuntamento per il tampone.

“Anche questo ulteriore tassello vuole indicare l’attenzione dell’Amministrazione comunale per essere in prima fila per i cittadini nelle iniziative per contenere il virus e, nel contempo, indicare come la salute di ciascuno sia un bene primario per la comunità da perseguire con determinazione” chiude il Sindaco.