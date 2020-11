Sandra Gallina ai vertici della sanità europea

La friulana Sandra Gallina, già vicedirettrice della Dg Sante, è stata nominata alla guida della Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare della Commissione Europea. Il suo ruolo sarà quello di implementare il lavoro sulle priorità in materia di salute dell’Ue, in particolare sulla strategia per i vaccini, particolarmente cruciale in questa fase della pandemia.

In passato, Gallina ha ricoperto diversi incarichi nella Direzione generale del Commercio, tra cui direttrice per lo Sviluppo sostenibile, per gli Accordi di partenariato economico – Africa, Caraibi e Pacifico – per le Misure agroalimentari e per quelle sanitarie e fitosanitarie. È stata anche capo-negoziatrice dell’Unione per l’Accordo di libero scambio UE-Mercosur. Laureata in Interpretazione e lingue moderne all’Università di Trieste, ha intrapreso trent’anni fa una carriera fuori dagli schemi ed è oggi considerata una donna forte dell’esecutivo Ue, alla quale la presidente Ursula von der Leyen, ha affidato il compito di sedersi al tavolo con le diverse case farmaceutiche, in Ue come negli Usa, che stanno portando avanti le sperimentazioni più promettenti per arrivare al vaccino anti-Covid.

“La nomina della bujese Gallina a capo della Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare della Commissione Ue è un grande riconoscimento anche per il Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un ruolo strategico in un momento delicato come quello che stiamo vivendo in mezzo alla pandemia. Il suo compito, infatti, è quello di implementare il lavoro sulla strategia dell’Unione Europea per i vaccini”, scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, esprimendo “grande orgoglio per l’incarico della concittadina di Buja a uno dei ruoli chiave dell’Ue”.

“Il Friuli Venezia Giulia si dimostra, ancora una volta, fucina di grandi menti e importanti risorse per l’Unione Europea”, conclude Lizzi.