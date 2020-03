Sangue, attivate le donazioni su chiamata

Nei primi due giorni di adozione delle misure più restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19, i centri trasfusionali della regione hanno registrato un crollo dei donatori. Dopo un lunedì ‘nero’, nella giornata di oggi, per esempio, rispetto alle oltre 100 sacche di sangue intero raccolte normalmente nella provincia di Udine, il bilancio giornaliero non ha superato le 40 unità. Per fortuna i reparti e le associazioni dei donatori di sangue si sono subito attivati con le donazioni su chiamata, contattando direttamente centinaia di volontari e programmando il loro accesso per i prossimi giorni. Infatti, il fabbisogno di sangue ed emoderivati non cala anche in questa fase delicata di salute pubblica.



Le associazioni, in prima fila l’Afds, raccomandano ai donatori di non rallentare il loro impegno, ma di adottare i dovuti accorgimenti, a partire da un’autoanalisi da fare già a casa, basata sul proprio stato di salute (sintomi e temperatura corporea) e sulla possibilità di essere entrato in contatto con persone affette da Covid-19 o di aver frequentato ambienti in cui queste sono ricoverate. Se i donatori godono di un buon stato di salute, raccomandato è l’accesso su prenotazione.