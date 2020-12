SaniPro scende in pista per Telethon

Una 'pazza idea', così la definiscono i titolari di SaniPro Ambulatori, Eleonora Fabbro e Simone Milocco. In giorni ancora segnati purtroppo la pandemia, la struttura, diretta per vocazione alla salute e alla prevenzione, unisce sport e ricerca scientifica sfruttando l’occasione della Staffetta Telethon, quest’anno in versione “abbraccio virtuale”.

Sabato 19 dicembre, a partire dalle 15, SaniPro Ambulatori organizza una sfida che incentivi a commentare e donare, in diretta sulla pagina Facebook. Sei atleti di livello nazionale, Francesco Nardone, Tiziano Moia, Giulio Quattrone, Matteo Spanu, Luca Tripodi e Matteo Sabbadini, daranno mostra della tecnica e della potenza nella corsa, su un tapis roulant nella sede della struttura. L’obiettivo è di una diretta Fb con quante più persone possibili e la conseguente raccolta pro Telethon.