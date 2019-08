"Era annunciato ed è accaduto, dopo il direttore amministrativo volato in Sardegna ora è il commissario Zavattaro a fare le valige per l'Abruzzo: dal Friuli Venezia Giulia è in atto una 'grande fuga' molto preoccupante per la funzionalità e la reputazione del nostro sistema sanità". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la nomina di Francesco Nicola Zavattaro a direttore della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti.

"La cosidetta 'riforma' Riccardi-Fedriga - spiega Shaurli - ha mantenuto l’impianto del centrosinistra, con due sole modifiche: il ridisegno dei confini delle aziende con la previsione di tre aziende che dovranno nascere il 1/o gennaio, e la creazione del nuovo ente ARCS o Azienda Zero che doveva avere la regia del sistema, il controllo dei conti e guidare la nascita delle nuove aziende. Quest’ultima una novità che anche noi eravamo pronti a condividere. Dopo dieci mesi dal varo della legge, i vertici hanno abbandonato l'ente, incluso il commissario cui pure è stato offerto uno stipendio più alto di quello previsto prima del suo arrivo. Chi prenderà il suo posto sarà un nuovo commissario nominato fino a dicembre, o che altra soluzione si troverà per governare l'ente più strategico del SSR?".

Per il segretario dem "l'Azienda Zero ancora non sta esercitando una piena attività di controllo e coordinamento evidentemente, dato il modo in cui si sono rivelati i problemi di bilancio della sanità. E anche le Aziende sono nell'incertezza, dato che non ci sono ancora gli atti preparatori e i commissari non sanno - conclude - se saranno loro i futuri direttori".

"La Sanità del Fvg è nel caos totale e le fughe di diverse figure apicali assumono connotati sempre più pesanti e negativi. Dopo le voci di alcuni mesi fa sul trasferimento in Calabria del direttore della cosiddetta "Azienda zero" Zavattaro, ora la sua fuga diventa concreta con la nomina di direttore generale dell'Asl di Chieti. Da questa regione i manager della sanità fuggono appena possono". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni.

"Gli elementi negativi sono molti e insieme compongono un quadro davvero preoccupante. Si pensi agli allarmanti dati sui bilanci delle aziende sanitarie, che sarebbero in negativo nonostante la corposa iniezione di risorse regionali (a conferma del fallimento dell'impostazione finanziaria in sanità della Giunta Fedriga); al balletto del taglio delle risorse del personale dell'uno per cento non ancora minimamente risolto nonostante il Governo amico; alle altre fughe eclatanti di manager e professionisti dal nostro sistema sanitario; alla bastonata della Corte dei Conti che ha certificato l'assenza di qualsiasi portata migliorativa della legge voluta dal centrodestra; al mancato recepimento del piano nazionale sulla riduzione delle liste di attesa nei tempi previsti dalla norma; alla chiusura di un punto nascita con un emendamento improvvisato in una legge omnibus".

Quindi, conclude Conficoni, "chiediamo al presidente Fedriga di fermare la propaganda e riconoscere che la situazione è fuori controllo prima che sia troppo tardi. Apriamo dei tavoli sui problemi concreti e iniziamo ad affrontarli".