Sanità, 5 milioni per il personale in prima linea contro il Covid

"Continuiamo a investire nel nostro sistema sanitario che si sta battendo per arginare l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. In questo assestamento di bilancio abbiamo previsto infatti 25 milioni di euro per i presìdi ospedalieri e 5 mln per il personale impegnato nella campagna vaccinale e nelle attività di sorveglianza, prevenzione e tracciamento dei Dipartimenti. Importanti anche gli oltre 3 mln di euro destinati a Insiel per potenziare i servizi del sistema sanitario regionale, i 500mila euro per il sequenziamento del virus e i 7,5 mln per le case di riposo. Oltre a questo anche altri 20 milioni per le aziende sanitarie delle quali verificheremo l'andamento della semestrale per intervenire nella prossima manovra". Lo ha affermato il vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della discussione in Consiglio regionale sull'Assestamento.

"Altri 2 milioni di euro - ha aggiunto il vice governatore - andranno alla Protezione civile. In questo assestamento abbiamo deciso inoltre di posticipare agli esercizi 2022 e 2023 la quota complessiva di 25 milioni di euro per gli investimenti previsti per quest'anno".

"Quando abbiamo iniziato a impostare questa manovra - ha spiegato Riccardi - c'era un dato di incertezza legato sia ai ristori Covid per l'esercizio 2020 che all'andamento dei costi delle Aziende sanitarie. Una partita che abbiamo potuto chiudere solo in un secondo momento quando lo Stato ha trasferito alla Regione circa 40 milioni di euro per gli interventi sostenuti lo scorso anno per contrastare la diffusione della pandemia".

"Una partita fondamentale riguarda poi gli stanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in linea con quelli che sono gli obiettivi tracciati dalla programmazione statale. Entro settembre - ha ricordato il vice governatore - dobbiamo predisporre un piano di localizzazione di investimenti. E proprio oggi la Giunta ha indicato al Ministero della Salute gli interventi antincendio e antisismici da realizzare al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e all'ospedale di Cattinara a Trieste".

In conclusione del suo intervento in Aula Riccardi ha anche voluto evidenziare "la straordinaria cultura di governo e la grande responsabilità dimostrata dal governatore Fedriga che negli ultimi interventi pubblici ha preso le distanze da alcune iniziative volte a contestare la valenza della campagna vaccinale".