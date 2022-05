Sanità, buone notizie per i lavoratori somministrati

Esclusi da tutte le indennità previste dalla normativa nazionale per il personale che aveva lavorato in sanità durante i mesi peggiori della pandemia, con contratti sempre precari e spesso fatti scadere al termine dell’emergenza, penalizzati ancora dalla non applicazione delle previsioni della Legge Madia in merito alla stabilizzazione del personale precario: è questa, secondo i sindacati di settore Felsa Cisl e Nidil Cgil, la situazione in cui negli ultimi anni hanno versato i lavoratori somministrati del comparto sanitario, anche in Friuli Venezia Giulia.

Ci è voluto uno sciopero storico, il 24 luglio 2020, che ha portato in cinque piazze tra cui la nostra Pordenone (oltre a Roma, Milano, Bologna e Torino) migliaia di somministrati sotto il grido di “Ora basta!”, per migliorare almeno in parte la situazione.

I lavoratori hanno reclamato parità di diritti e di non essere considerati “Eroi di serie B”. Ci sono voluti due lunghi anni di incontri e trattative perché il governo prevedesse, infine, una indennità di 792 euro per ciascun lavoratore somministrato del comparto in forza al I maggio 2021. Poi gli iter amministrativi hanno ulteriormente allungato i tempi, ma a seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 3 maggio tra le segreterie e l’Assessore regionale Riccardi sembrano esserci buone notizie: le risorse stanno per arrivare dal Governo e la Regione è pronta ad erogare, per il tramite delle agenzie di somministrazione, gli importi previsti.

“Si tratta solamente di un piccolo risultato rispetto a un tema, quello del precariato in sanità e nell’ente Regione, su cui c’è ancora molta strada da fare. Ma anche di un segnale positivo di attenzione da parte dell’Amministrazione per queste persone che ogni giorno garantiscono i servizi essenziali ai nostri cittadini; persone che sono state spesso in prima linea durante i mesi peggiori del Covid e che meritano il rispetto e la gratitudine di tutti a prescindere dal contratto che gli viene applicato” commentano i segretari generali regionali Tommaso Billiani (FeLSA) e Nicola Dal Magro (Nidil). “Continueremo a vigilare e monitorare la situazione”.