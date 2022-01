Sanità, Cisl apre a tavoli tematici

"L’incontro di questo pomeriggio con il vicepresidente Riccardo Riccardi sul tema della sanità segna un punto importante di aggiornamento sulla pandemia ancora in corso".

Un incontro giudicato “utile” dalla Cisl del Friuli Venezia Giulia, "non solo per avere un quadro preciso della situazione, ma anche per porre le basi di ulteriori tavoli tematici" cui il sindacato si dice disposto a partecipare.

"A preoccupare in particolare, è l’andamento delle vaccinazioni per alcune fasce di popolazione e il dato sul personale sanitario".

Proprio su quest’ultimo punto interviene la segretaria regionale Renata Della Ricca, sottolineando "la pressione a cui è sottoposto il sistema sanitario e dell’assistenza, considerando che, a oggi, in Friuli Venezia Giulia il personale assente a causa del Covid o perché non vaccinato supera il 39,3% nel caso degli infermieri, il 23,4% degli Oss e il 14,8% dei medici. E’ chiaro che una situazione del genere va gestita con urgenza e garantendo adeguate sostituzioni, in modo da tutelare la salute dei pazienti già ricoverati, di quelli che hanno bisogno di cure, magari in attesa di interventi chirurgici, ma anche di tutte quelle persone che hanno il diritto di beneficiare della prevenzione, che sta scontando un prezzo molto pesante. Confidiamo che sul tema del personale possa aprirsi quanto prima un confronto anche con le categorie sindacali con competenza contrattuale”.

L’altra preoccupazione della Cisl Fvg riguarda "la copertura vaccinale degli Over 50, con 90mila persone non ancora vaccinate. Pur tenendo conto delle ottime performance della regione rispetto alle vaccinazioni e ai tamponi (siamo i terzi in Italia per numero di test effettuati) resta, dunque, la falla degli ultracinquantenni. Rispetto a questo dato, come Cisl continuiamo a sostenere il valore e la necessità del vaccino: per questo ribadiamo la nostra disponibilità a concertare, anche assieme alle parti datoriali, ulteriori misure di sensibilizzazione”, conclude Della Ricca.