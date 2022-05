Sanità, confermato lo sciopero AsFo del 13 maggio

Fumata nera a Pordenone, che conferma lo sciopero AsFo del 13 maggio; stato di agitazione congelato a Udine. Hanno avuto esito opposto i due incontri convocati dai Prefetti Domenico Lione e Massimo Marchesiello per ricomporre le vertenze aperte tra sindacati e Aziende sanitarie.

La situazione più complicata si conferma quella pordenonese. L’ennesimo confronto tra i rappresentati dei lavoratori e la dirigenza dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, infatti, non ha consentito passi avanti. I sindacati hanno ribadito l’impossibilità di trovare un accordo con il direttore generale Joseph Polimeni. "Ci ha presentato la stessa proposta che avevamo già bocciato: è una presa in giro, scioperiamo", hanno riferito al termine del confronto, ringraziando il Prefetto Lione per l’attenzione dimostrata nei confronti dei lavoratori della sanità del Friuli Occidentale.

Sul caso, il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che aveva già avviato un tentativo di mediazione tra le parti, sta ragionando su possibili iniziative. La riflessione politica, insomma, è aperta. Anche sul futuro del direttore Polimeni, da tempo finito nell’occhio del ciclone, anche da parte dei Sindaci.

E’ andata meglio a Udine, dove Cgil e Uil, dopo l’incontro in Prefettura con il direttore generale AsuFc Denis Caporale hanno congelato lo stato di agitazione.

“Oggi, dopo due mesi di attesa e con la mediazione del Prefetto, siamo riusciti a ottenere un incontro con la direzione Asufc”, riferisce Andrea Traunero, segretario Fp-Cgil Udine. “Abbiamo preso atto del fabbisogno del personale riportato nel piano aziendale 2022, che prevede una potenziale dotazione organica aggiuntiva di 500 operatori circa, 400 del comparto e 100 della dirigenza, e abbiamo ottenuto la calendarizzazione dell’avvio del tavolo di contrattazione sui fondi 2021”.

“E’ da questi impegni che devono ripartire i tavoli di contrattazione ed è su queste basi che abbiamo congelato lo stato di agitazione. Congelato, non revocato. È necessario, infatti, che gli obiettivi prospettati oggi, compresa la programmazione dell’abbattimento delle liste di attesa, non siano semplici auspici, ma diventino risultati concreti nei tempi prospettati, per invertire la rotta e avviare un vero percorso di rafforzamento della sanità ospedaliera e territoriale e dare risposte tangibili a lavoratori e cittadini”.

“Siamo usciti con un accordo più che soddisfacente che individua una data precisa entro cui bandire le progressioni economiche orizzontali e gli incarichi di funzione”, è il commento di Stefano Bressan della Uil Fpl Fvg (che questa mattina aveva organizzato un presidio all’ospedale di Udine), annunciando la sospensione dello stato di agitazione. “In sede di mediazione davanti al Prefetto sono state esaminate tutte le criticità ed è emersa una rinnovata apertura fra le parti. Fondamentale per la conciliazione era giungere a celeri e precise tempistiche per l’avvio delle procedure selettive previste per il conferimento delle progressioni economiche orizzontali (fasce) e degli incarichi di funzione, che sono state fissate il 31 luglio 2022. Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto a beneficio di tutti i lavoratori di AsuFc”.