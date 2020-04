Sanità e case di riposo, incontro in III Commissione

Il monitoraggio dell’emergenza Covid19 nelle case di riposo. L’impatto dell’emergenza sulla gestione dei servizi socio-sanitari sul territorio. Il quadro della fornitura di mascherine e dispositivi protezione individuale al personale sanitario e agli altri lavoratori impegnati nell’ambito del welfare. La mappatura dell’evoluzione dei contagi tra il personale socio-sanitario positivo al Covid 19.

Questi i temi sui quali le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto un incontro urgente, in teleconferenza, alla Terza commissione consiliare: una richiesta che conferma quanto sia alto il livello di allarme dei sindacati per l’impatto dell’epidemia su operatori e utenti del servizio sanitario regionale e dell’assistenza, dove erano oltre trecento, secondo i dati forniti giovedì scorso dalla direzione regionale alla Salute, i lavoratori contagiati.

Si rafforza anche a livello territoriale, intanto, il pressing per chiedere alle Aziende sanitarie un confronto costante sulla strategie per circoscrivere il contagio, evitare nuovi focolai e per la sostituzione dei lavoratori contagiati.