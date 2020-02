Sanità, eliminati i tetti di spesa per il Fvg

Il decreto Milleproroghe ha eliminato ogni tetto di spesa per il personale sanitario imposto dallo Stato per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. “Vittoria. Dopo la battaglia parlamentare portata avanti per anni da Forza Italia, le Regioni che provvedono autonomamente al fabbisogno del Servizio sanitario non dovranno più sottostare ai tetti di spesa per il personale sanitario imposti dallo Stato” lo dichiara Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, commentando la novità introdotta.

“Viene finalmente riconosciuto il principio sacrosanto di libertà di scelta e di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, superando anche la pur apprezzabile modifica al decreto Calabria intervenuta a fine 2019 che riduceva il vincolo del tetto di spesa del 2004, portandolo ai limiti del 2018. Questa soluzione dà piena ragione alle posizioni sempre assunte da Forza Italia in difesa del principio di autonomia che oggi si afferma” conclude l’esponente azzurra.